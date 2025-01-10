В Киеве в Соломенском районе прорвало теплосеть — фото

Горячая вода залила улицу. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве в Соломенском районе на улице Василия Липкивского произошел очередной прорыв теплосети, оставивший жителей близлежащих домов без отопления. Авария вызвала возмущение среди местных жителей, которые сталкиваются с такими ситуациями не впервые.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Окреп залил дорогу. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Коммунальщик Николай, который работает на месте аварии, отмечает, что главной причиной подобных ситуаций является устаревшая инфраструктура. По его словам, единственным решением проблемы могла бы быть полная замена теплосети в Киеве, но это почти невозможно из-за ее огромных масштабов.

Горячая вода затопила улицы. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Жители дома остались без теплоснабжения

Местная жительница рассказала, что это уже не первый прорыв в их районе. Подобные аварии случались и раньше, но проблема до сих пор не решена. По ее словам, после прорывов теплосетей в домах отключают отопление, из-за чего жители вынуждены мерзнуть.

Напомним, что в Киеве прорывы теплосетей частое явление. Так недавно возле вокзала кипяток начал бить струей из-под земли и едва не нанес вред прохожим.

Из-за прорыва кипятка в Киеве произошли разрушения — обвалилась стена.