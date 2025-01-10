В Киеве в Соломенском районе прорвало теплосеть — фото

Соломенский район Киева затопило кипятком — фото и видео
В Киеве в Соломенском районе на улице Василия Липкивского произошел очередной прорыв теплосети, оставивший жителей близлежащих домов без отопления. Авария вызвала возмущение среди местных жителей, которые сталкиваются с такими ситуациями не впервые.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Солом'янский район залило кипятком
Коммунальщик Николай, который работает на месте аварии, отмечает, что главной причиной подобных ситуаций является устаревшая инфраструктура. По его словам, единственным решением проблемы могла бы быть полная замена теплосети в Киеве, но это почти невозможно из-за ее огромных масштабов.
Жители дома остались без теплоснабжения
Местная жительница рассказала, что это уже не первый прорыв в их районе. Подобные аварии случались и раньше, но проблема до сих пор не решена. По ее словам, после прорывов теплосетей в домах отключают отопление, из-за чего жители вынуждены мерзнуть.
Напомним, что в Киеве прорывы теплосетей частое явление. Так недавно возле вокзала кипяток начал бить струей из-под земли и едва не нанес вред прохожим.
Из-за прорыва кипятка в Киеве произошли разрушения — обвалилась стена.
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