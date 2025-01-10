У Києві в Солом'янському районі прорвало тепломережу — фото

Солом'янський район Києва затопило окропом — фото та відео
У Києві у Солом'янському районі на вулиці Василя Липківського стався черговий прорив тепломережі, що залишив мешканців прилеглих будинків без опалення. Аварія викликала обурення серед місцевих жителів, які стикаються з такими ситуаціями не вперше.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Солом'янський район залило окропом
Комунальник Микола, який працює на місці аварії, зазначає, що головною причиною подібних ситуацій є застаріла інфраструктура. За його словами, єдиним розв'язанням проблеми могла б бути повна заміна тепломережі в Києві, але це майже неможливо через її величезні масштаби.
Мешканці будинку залишились без теплопостачання
Місцева мешканка розповіла, що це вже не перший прорив у їхньому районі. Подібні аварії траплялися й раніше, але проблема досі не вирішена. За її словами, після проривів тепломереж у будинках вимикають опалення, через що жителі змушені мерзнути.
Нагадаємо, що у Києві прориви тепломереж часте явище. Так нещодавно біля вокзалу окріп почав бити струменем з-під землі та ледь не завдав шкоди перехожим.
Через прорив окропу у Києві стались руйнування — обвалилася стіна.
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