Обстрел Киева 25 ноября — Россия убила бутафора Вадима Тупчия

Создавал носы для Шоу долгоносиков — РФ в Киеве убила декоратора
Российские оккупанты в ночь на 25 ноября массированно атаковали Киев. Впоследствии стало известно, что среди жертв есть известный бутафор и художник-декоратор Вадим Тупчий.
Об этом сообщил сын погибшего Антон в комментарии "Киев24".
Оккупанты убили Вадима Тупчия
Бутафор сам жил в квартире-мастерской с 1999 года. Известно, что Вадиму Тупчию было 65 лет.
"Это бывшая квартира моей бабушки. Он после ее смерти обустроил мастерскую и 26 лет жил здесь", — говорит Антон.
Что известно о бутафоре
Тупчий был по образованию актером. Работал монтажником декораций в Театре драмы и комедии, а в 21 год — на заводе духовых музыкальных инструментов.
В 25 лет он стал актером в театре Шарж, где работал также автор и продюсер "Шоу долгоносиков" Виктор Андриенко.
Декоратор изготовил несколько сотен латексных носов для телешоу. Только для образов Андриенко он создал примерно два десятка различных вариантов.
В последние годы Тупчий создавал декорации не для телевидения, а для театров и цирков.
Напомним, в результате российского обстрела Киева 25 ноября погибли семь человек. Кроме того, есть раненые.
