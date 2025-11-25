Обстрел Киева 25 ноября — Россия убила бутафора Вадима Тупчия

Вадим Тупчий. Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy

Российские оккупанты в ночь на 25 ноября массированно атаковали Киев. Впоследствии стало известно, что среди жертв есть известный бутафор и художник-декоратор Вадим Тупчий.

Об этом сообщил сын погибшего Антон в комментарии "Киев24".

Оккупанты убили Вадима Тупчия

Бутафор сам жил в квартире-мастерской с 1999 года. Известно, что Вадиму Тупчию было 65 лет.

"Это бывшая квартира моей бабушки. Он после ее смерти обустроил мастерскую и 26 лет жил здесь", — говорит Антон.

Что известно о бутафоре

Тупчий был по образованию актером. Работал монтажником декораций в Театре драмы и комедии, а в 21 год — на заводе духовых музыкальных инструментов.

Вадим Тупчий. Фото: "Бабель"

В 25 лет он стал актером в театре Шарж, где работал также автор и продюсер "Шоу долгоносиков" Виктор Андриенко.

Декоратор изготовил несколько сотен латексных носов для телешоу. Только для образов Андриенко он создал примерно два десятка различных вариантов.

Художник-декоратор Вадим Тупчий. Фото: facebook.com/vadim.tupchy

В последние годы Тупчий создавал декорации не для телевидения, а для театров и цирков.

Напомним, в результате российского обстрела Киева 25 ноября погибли семь человек. Кроме того, есть раненые.

Также Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела.