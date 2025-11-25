Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Создавал носы для Шоу долгоносиков — РФ в Киеве убила декоратора

Создавал носы для Шоу долгоносиков — РФ в Киеве убила декоратора

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 16:29
обновлено: 16:29
Обстрел Киева 25 ноября — Россия убила бутафора Вадима Тупчия
Вадим Тупчий. Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy

Российские оккупанты в ночь на 25 ноября массированно атаковали Киев. Впоследствии стало известно, что среди жертв есть известный бутафор и художник-декоратор Вадим Тупчий.

Об этом сообщил сын погибшего Антон в комментарии "Киев24".

Реклама
Читайте также:

Оккупанты убили Вадима Тупчия

Бутафор сам жил в квартире-мастерской с 1999 года. Известно, что Вадиму Тупчию было 65 лет.

"Это бывшая квартира моей бабушки. Он после ее смерти обустроил мастерскую и 26 лет жил здесь", — говорит Антон.

Что известно о бутафоре

Тупчий был по образованию актером. Работал монтажником декораций в Театре драмы и комедии, а в 21 год — на заводе духовых музыкальных инструментов.

Вадим Тупчій
Вадим Тупчий. Фото: "Бабель"

В 25 лет он стал актером в театре Шарж, где работал также автор и продюсер "Шоу долгоносиков" Виктор Андриенко.

Декоратор изготовил несколько сотен латексных носов для телешоу. Только для образов Андриенко он создал примерно два десятка различных вариантов.

Бутафор Вадим Тупчій
Художник-декоратор Вадим Тупчий. Фото: facebook.com/vadim.tupchy

В последние годы Тупчий создавал декорации не для телевидения, а для театров и цирков.

Напомним, в результате российского обстрела Киева 25 ноября погибли семь человек. Кроме того, есть раненые.

Также Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела.

Киев война убийство обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации