Україна
Створював носи для Шоу довгоносиків — РФ в Києві вбила декоратора

Створював носи для Шоу довгоносиків — РФ в Києві вбила декоратора

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 16:29
Оновлено: 16:29
Обстріл Києва 25 листопада — Росія вбила бутафора Вадима Тупчія
Вадим Тупчій. Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy

Російські окупанти у ніч проти 25 листопада масовано атакували Київ. Згодом стало відомо, що серед жертв є відомий бутафор та художник-декоратор Вадим Тупчій.

Про це повідомив син загиблого Антон у коментарі "Київ24".

Окупанти вбили Вадима Тупчія

Бутафор сам жив у квартирі-майстерні з 1999 року. Відомо, що Вадиму Тупчію було 65 років. 

"Це колишня квартира моєї бабусі. Він після її смерті облаштував майстерню і 26 років мешкав тут", — каже Антон.

Що відомо про бутафора

Тупчій був за освітою актором. Працював монтажником декорацій у Театрі драми та комедії, а в 21 рік — на заводі духових музичних інструментів.

Вадим Тупчій
Вадим Тупчій. Фото: "Бабель"

У 25 років він став актором у театрі Шарж, де працював також автор і продюсер "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко.

Декоратор виготовив кілька сотень латексних носів для телешоу. Лише для образів Андрієнка він створив приблизно два десятки різних варіантів.

Бутафор Вадим Тупчій
Художник-декоратор Вадим Тупчій. Фото: facebook.com/vadim.tupchy

Протягом останніх років Тупчій створював декорації не для телебачення, а для театрів та цирків.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва 25 листопада загинули сім людей. Крім того, є поранені.

Також Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу.

Київ війна вбивство обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
