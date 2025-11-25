Обстріл Києва 25 листопада — Росія вбила бутафора Вадима Тупчія

Створював носи для Шоу довгоносиків — РФ в Києві вбила декоратора
Російські окупанти у ніч проти 25 листопада масовано атакували Київ. Згодом стало відомо, що серед жертв є відомий бутафор та художник-декоратор Вадим Тупчій.
Про це повідомив син загиблого Антон у коментарі "Київ24".
Окупанти вбили Вадима Тупчія
Бутафор сам жив у квартирі-майстерні з 1999 року. Відомо, що Вадиму Тупчію було 65 років.
"Це колишня квартира моєї бабусі. Він після її смерті облаштував майстерню і 26 років мешкав тут", — каже Антон.
Що відомо про бутафора
Тупчій був за освітою актором. Працював монтажником декорацій у Театрі драми та комедії, а в 21 рік — на заводі духових музичних інструментів.
У 25 років він став актором у театрі Шарж, де працював також автор і продюсер "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко.
Декоратор виготовив кілька сотень латексних носів для телешоу. Лише для образів Андрієнка він створив приблизно два десятки різних варіантів.
Протягом останніх років Тупчій створював декорації не для телебачення, а для театрів та цирків.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва 25 листопада загинули сім людей. Крім того, є поранені.
Також Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу.
Читайте Новини.LIVE!