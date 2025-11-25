Обстрел Киеве 25 ноября — из-под завалов достали погибшего

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

В Киеве снова возросло количество погибших после комбинированного удара 25 ноября. Сейчас известно о семи жертвах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Последствия обстрела Киева 25 ноября

Кличко рассказал, что количество погибших увеличилось до семи человек. В Днепровском районе из-под завалов достали тело погибшего.

Кроме того, известно, что еще 20 человек получили ранения. Семеро из них госпитализировали медики, в частности, одного ребенка. Другим оказали помощь на месте.

Напомним, в ночь на 25 ноября россияне выпустили по Украине 22 ракеты и более 460 БпЛА. Основной удар был направлен на Киев.

Из-за этого в столице ввели аварийные отключения света и ограничили теплоснабжение в некоторых районах. Кроме того, повреждены жилые дома.