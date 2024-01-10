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Вспышка коронавируса в Киеве — как реагируют жители столицы

10 января 2024 11:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вспышка коронавируса в Киеве — как реагируют жители столицы
Журналист Новини.LIVE и мужчина, который отвечал на вопросы о коронавирусе. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве снова зафиксировали вспышку коронавируса. Жителям столицы рекомендуют носить маски в людных местах.

Журналист Новини.LIVE узнал у киевлян, как они реагируют на подобный призыв.

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Один из опрашиваемых мужчин сказал, что совсем не боится вируса.

"Чего бы я его боялся, я водку пью, сало ем лук, чего мне коронавирус бояться, и на велосипеде езжу", — говорит он.

Киевлянин подчеркнул, что не будет надевать защитную маску. Он считает, что это слишком слабое заболевание.

Еще одна жительница Киева отметила, что уже нечего бояться после войны. Она сказала, что будет носить маску, если это будет нужно.

"Я думаю, что в общественные места не будут пускать без маски", — добавила женщина.

Журналист также спросил у местного мужчины, готов ли он вернуться к карантинным ограничениям.

"Я вот на то и надеюсь, что все будут носить маски и карантин у нас не будут объявлять, потому что в карантин возвращаться не хочется", — сказал он.

Напомним, за первую неделю нового года в Киеве зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них — дети.

Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает снова соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы помешать новому распространению вируса COVID-19. В связи с этим киевлянам рекомендуют вернуться в масочный режим в местах скопления людей.

Добавим, в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса "Пирола". Три случая заболеваемости уже удалось обнаружить в двух областях Украины.

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