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Спалах коронавірусу в Києві — як реагують жителі столиці

10 січня 2024 11:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Спалах коронавірусу в Києві — як реагують жителі столиці
Журналіст Новини.LIVE та чоловік, який відповідав на запитання про коронавірус. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві знову зафіксували спалах коронавірусу. Мешканцям столиці рекомендують носити маски в людних місцях.

Журналіст Новини.LIVE дізнався у киян, як вони реагують на такий заклик.

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Один з опитуваних чоловіків сказав, що зовсім не боїться вірусу.

"Чого б я його боявся, я горілку п'ю, сало їм цибулю, чого мені коронавірус боятися, і на велосипеді їжджу", — каже він.

Киянин наголосив, що не буде одягати захисну маску. Він вважає, що це надто слабке захворювання.

Ще одна мешканка Києва зазначила, що вже немає чого боятися після війни. Вона сказала, що буде носити маску, якщо це буде необхідно.

"Я думаю, що в громадські місця не будуть пускати без маски", — додала жінка.

Журналіст також запитав у місцевого чоловіка, чи готовий він повернутися до карантинних обмежень.

"Я от на то і сподіваюся, що всі носитимуть маски і карантин в нас не оголошуватимуть, тому що до карантину повертатися не хочеться", — сказав він.

Нагадаємо, за перший тиждень нового року у Києві зафіксували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них — діти. 

Також ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає знову дотримуватися маскового режиму й соціальної дистанції, щоб завадити новому поширенню вірусу COVID-19. У зв'язку з цим киянам рекомендують повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей.

Додамо, в Україні зафіксували новий штам коронавірусу "Пірола". Три випадки захворюваності вже вдалося виявити у двох областях України. 

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