Спасатели спасли из-под завалов четырех человек в Киеве

Последствия атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Карина Приходько Редактор

Спасатели извлекли из-под завалов четырех человек, которые оказались там заблокированными после российской атаки. Подразделения ГСЧС работали в пяти районах столицы.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС Киева Павел Петров, передает корреспондент Новини.LIVE Диана Шликова.

Атака на Киев 19 июля

Петров рассказал, что на данный момент известно о как минимум 15 пострадавших и одном погибшем в Шевченковском районе.

В настоящее время спасатели завершили ликвидацию пожаров в жилых домах. В Шевченковском районе продолжается тушение пожара в нежилом здании, а в Соломенском районе проводятся аварийно-восстановительные работы в многоэтажном и пятиэтажном жилых домах.

В ГСЧС также отметили, что информации о заблокированных людях больше нет. Причины и характер попаданий будут устанавливать взрывотехники. По предварительным данным, в одном из случаев речь идет о прямом попадании рядом с жилым домом.

Как писали Новтгт.LIVE, этой ночью РФ нанесла самый массированный баллистический удар по Киеву. Враг применил ракеты "Искандер-М", "Циркон" и С-400.

На данный момент известно, что погиб один человек, а еще 15 получили ранения. Повреждения зафиксированы в пяти районах.