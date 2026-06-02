В Киеве возросло количество жертв после российского обстрела

Последствия российского обстрела Киева 2 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Киеве возросло количество погибших в результате российского массированного обстрела в ночь на 2 июня. Сейчас известно о пяти жертвах. Противник бил по столице различными типами ракет и дронов.

Об этом сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE.

Российский обстрел Киева 2 июня

"Количество погибших возросло до пяти человек в результате ночной атаки", — отметила Поп.

В столице после ночной атаки зафиксировано более 35 мест повреждений в восьми районах города.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий и тушение пожаров на промышленных и жилых объектах.

"После завершения работ по ликвидации сможем сказать о масштабах, насколько повреждена жилая инфраструктура и есть ли повреждения в системах жизнеобеспечения столицы", — пояснила пресс-секретарь КГГА.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, в ночь на 2 июня Россия массированно атаковала столицу ракетами и дронами. Повреждения фиксируют в разных районах.

В результате российской массированной атаки в Киеве перекрыли несколько улиц. Людей призывают принять это во внимание при планировании маршрута.