В Киеве возросло количество жертв после российского обстрела
В Киеве возросло количество погибших в результате российского массированного обстрела в ночь на 2 июня. Сейчас известно о пяти жертвах. Противник бил по столице различными типами ракет и дронов.
Об этом сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE.
Российский обстрел Киева 2 июня
"Количество погибших возросло до пяти человек в результате ночной атаки", — отметила Поп.
В столице после ночной атаки зафиксировано более 35 мест повреждений в восьми районах города.
Спасатели продолжают ликвидацию последствий и тушение пожаров на промышленных и жилых объектах.
"После завершения работ по ликвидации сможем сказать о масштабах, насколько повреждена жилая инфраструктура и есть ли повреждения в системах жизнеобеспечения столицы", — пояснила пресс-секретарь КГГА.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, в ночь на 2 июня Россия массированно атаковала столицу ракетами и дронами. Повреждения фиксируют в разных районах.
В результате российской массированной атаки в Киеве перекрыли несколько улиц. Людей призывают принять это во внимание при планировании маршрута.