Главная Киев РФ атаковала ЖК UNIT.Home в Киеве: фоторепортаж

Дата публикации 2 июня 2026 14:57
Последствия российского обстрела ЖК UNIT.Home. Фото: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 2 июня, снова возросло количество пострадавших в результате российского массированного обстрела. Сейчас известно о 79 травмированных. В частности, под ударом противника был Шевченковский район столицы.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий обстрела Шевченковского района Киева, а подробнее об атаке рассказала корреспондентка Диана Шлыкова в эфире День.LIVE.

Российский обстрел Киева 2 июня

Жилой комплекс UNIT.Home получил значительные повреждения в результате ночной атаки. На местах попаданий и разрушений продолжают работать спасатели и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Російський обстріл Києва 2 червня
Последствия российского обстрела ЖК UNIT.Home. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Київ 2 червня
Атака России на Киев 2 июня. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в Шевченковском районе пострадали ІТ-парк и медицинские учреждения, в частности Россия практически уничтожила новый хирургический центр, который открылся только в начале мая.

Обстріл Шевченківського района Києва 2 червня
Последствия российского массированного обстрела Киева 2 июня. Фото: Новини.LIVE
Удар РФ по Києву 2 червня
Последствия российского обстрела Шевченковского района Киева. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители подтвердили гибель двух женщин и мужчины на этой локации. Кроме того, еще 19 человек находятся в больнице, в том числе двое детей.

Атака Росії на Київ 2 червня
Повреждения в Шевченковском районе Киева в результате обстрела 2 июня. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 2 червня
Массированный обстрел Киева. Фото: Новини.LIVE

Жители поврежденных многоэтажных домов оценивают нанесенный ущерб и пытаются оправиться после пережитого.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря КГВА, в Киеве возросло количество погибших в результате российского массированного обстрела в ночь на 2 июня. Сейчас известно о пяти жертвах.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко рассказывал о последствиях российского обстрела столицы. В частности, повреждения зафиксированы в разных районах города.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
