РФ атаковала ЖК UNIT.Home в Киеве: фоторепортаж
В Киеве во вторник, 2 июня, снова возросло количество пострадавших в результате российского массированного обстрела. Сейчас известно о 79 травмированных. В частности, под ударом противника был Шевченковский район столицы.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий обстрела Шевченковского района Киева, а подробнее об атаке рассказала корреспондентка Диана Шлыкова в эфире День.LIVE.
Российский обстрел Киева 2 июня
Жилой комплекс UNIT.Home получил значительные повреждения в результате ночной атаки. На местах попаданий и разрушений продолжают работать спасатели и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.
Кроме того, в Шевченковском районе пострадали ІТ-парк и медицинские учреждения, в частности Россия практически уничтожила новый хирургический центр, который открылся только в начале мая.
Правоохранители подтвердили гибель двух женщин и мужчины на этой локации. Кроме того, еще 19 человек находятся в больнице, в том числе двое детей.
Жители поврежденных многоэтажных домов оценивают нанесенный ущерб и пытаются оправиться после пережитого.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря КГВА, в Киеве возросло количество погибших в результате российского массированного обстрела в ночь на 2 июня. Сейчас известно о пяти жертвах.
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко рассказывал о последствиях российского обстрела столицы. В частности, повреждения зафиксированы в разных районах города.