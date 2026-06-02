РФ атаковала ЖК UNIT.Home в Киеве: фоторепортаж

В Киеве во вторник, 2 июня, снова возросло количество пострадавших в результате российского массированного обстрела. Сейчас известно о 79 травмированных. В частности, под ударом противника был Шевченковский район столицы.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий обстрела Шевченковского района Киева, а подробнее об атаке рассказала корреспондентка Диана Шлыкова в эфире День.LIVE.

Жилой комплекс UNIT.Home получил значительные повреждения в результате ночной атаки. На местах попаданий и разрушений продолжают работать спасатели и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Кроме того, в Шевченковском районе пострадали ІТ-парк и медицинские учреждения, в частности Россия практически уничтожила новый хирургический центр, который открылся только в начале мая.

Правоохранители подтвердили гибель двух женщин и мужчины на этой локации. Кроме того, еще 19 человек находятся в больнице, в том числе двое детей.

Жители поврежденных многоэтажных домов оценивают нанесенный ущерб и пытаются оправиться после пережитого.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря КГВА, в Киеве возросло количество погибших в результате российского массированного обстрела в ночь на 2 июня. Сейчас известно о пяти жертвах.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко рассказывал о последствиях российского обстрела столицы. В частности, повреждения зафиксированы в разных районах города.