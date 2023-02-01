Список желаний 2023 — как руководительница киевской налоговой задала тренд в соцсетях

Список желаний руководительницы киевской налоговой

В среду, 1 февраля, Государственное бюро расследований провело обыски в главе налоговой службы Киева. Во время обысков, кроме наличных денег и драгоценных вещей, у начальницы нашли ее список заветных желаний. Такие виш-листы стали очередным поводом для шуток в соцсетях.

Новини.LIVE собрали реакции и желания известных людей и организаций.

Что было в списке желаний у самой главы налоговой Киева

В 2018 году руководительница записала в свой список желаний на листе повышения, соболиную шубу, поездку в Лондон и подарок от любимого на день рождения — часы Breguet.

А уже в 2021 году чиновница мечтала стать заместителем главы налоговой службы столицы, все еще желала отдохнуть с мужем в Лондоне и Мальдивах и заработать 1 миллион долларов. Судя по тому, что нашли у нее дома, большинство желаний сбылись и даже немного "лучше", чем планировала чиновница. Однако не сами по себе, а благодаря преступным схемам и финансовым сделкам.

Реакция Дмитрия Лубинца

"Сегодня список желаний налоговой службы стал трендом. Так что не будем сдерживать себя и покажем свой список желаний на 2023 год. А о чем мечтаете вы?" — написал Лубинец под своим списком пожеланий.

Bihus. Info

Не остались в стороне и команда журналистов Bihus. Info. В своем списке они написали, что желают, чтобы все коррупционеры сели за решетку, собрать для ВСУ более 2 млн грн и узнавать чиновников по номерам.

"Провели у себя обыски и нашли в ящике виш-лист. Конечно, все не так амбициозно, как у и.о. главы налоговой службы г. Киева Оксаны Датий, но думаем, сбудется", — написали журналисты.

😎 Провели у себя обыски и нашли в ящике виш-лист.



Конечно, все не так амбициозно, как у и. главы налоговой службы г. Киева Оксаны Датий, но думаем, сбудется.



Говорят, поддержка на патреоне желает здорового украинца. Так что будем благодарны😇 https://t.co/aq3kBkiss6 pic.twitter.com/M7ZVnJCz7x — Bihus.Info (@bihusinfo) 1 января 2023

OSINT-сообщество Украини "Мольфар"

Институт массовой информации

Пользователи Twitter

К такому тренду также подключается множество пользователей социальных сетей. Вот виш-листы некоторых из них.

Я конечно не издательство манги, чтобы кому-то было интересно о моих желаниях на 2023, но вот 😤: pic.twitter.com/YYcM7fMhSz — киска, которая медведица открыта (@sue_de_nim7) February 1, 2023

Не знаю, чего вы пишете на листочках желания, но я проснулся и я с вами pic.twitter.com/trbJEwS5iv - К.С.Г. (@kapitandna) February 1, 2023

Напомним, сегодня в Украине состоялся ряд резонансных обысков. Так, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности посетили дом олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.

Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у экс министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Этот обыск был связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.

Также киевская полиция провела обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах устроителей пьяных вечеринок в Киеве. Скандал вокруг группы молодых людей разгорелся накануне, 31 января, после обнародования видео и фото с их участием.