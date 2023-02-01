Список желаний 2023 — как руководительница киевской налоговой задала тренд в соцсетях

Список желаний на 2023 год: как мечты руководительницы киевской налоговой стали трендом в соцсетях
В среду, 1 февраля, Государственное бюро расследований провело обыски в главе налоговой службы Киева. Во время обысков, кроме наличных денег и драгоценных вещей, у начальницы нашли ее список заветных желаний. Такие виш-листы стали очередным поводом для шуток в соцсетях.
Новини.LIVE собрали реакции и желания известных людей и организаций.
-
Подделывали COVID-сертификаты и документы призывников: в Хмельницкой области будут судить преступную группу
-
СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров, действовавшую под видом добробатов
-
Элина Свитолина призвала не допускать россиян и белорусов к Олимпиаде-2024
-
Застройке быть или нет: как одесситы относятся к внесению города под защиту ЮНЕСКО
-
Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр
-
Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа
-
Подоляк обвинил Илона Маска в помощи российской пропаганде
-
День обысков: генпрокурор рассказал, сколько чиновников сегодня получили подозрения
-
Скидка 50% на оплату коммуналки: кто имеет право и какие условия
-
Тайсон Фьюри рассказал, где и когда состоится бой с Александром Усиком
Что было в списке желаний у самой главы налоговой Киева
В 2018 году руководительница записала в свой список желаний на листе повышения, соболиную шубу, поездку в Лондон и подарок от любимого на день рождения — часы Breguet.
А уже в 2021 году чиновница мечтала стать заместителем главы налоговой службы столицы, все еще желала отдохнуть с мужем в Лондоне и Мальдивах и заработать 1 миллион долларов. Судя по тому, что нашли у нее дома, большинство желаний сбылись и даже немного "лучше", чем планировала чиновница. Однако не сами по себе, а благодаря преступным схемам и финансовым сделкам.
Реакция Дмитрия Лубинца
"Сегодня список желаний налоговой службы стал трендом. Так что не будем сдерживать себя и покажем свой список желаний на 2023 год. А о чем мечтаете вы?" — написал Лубинец под своим списком пожеланий.
Bihus. Info
Не остались в стороне и команда журналистов Bihus. Info. В своем списке они написали, что желают, чтобы все коррупционеры сели за решетку, собрать для ВСУ более 2 млн грн и узнавать чиновников по номерам.
"Провели у себя обыски и нашли в ящике виш-лист. Конечно, все не так амбициозно, как у и.о. главы налоговой службы г. Киева Оксаны Датий, но думаем, сбудется", — написали журналисты.
😎 Провели у себя обыски и нашли в ящике виш-лист.— Bihus.Info (@bihusinfo) 1 января 2023
Конечно, все не так амбициозно, как у и. главы налоговой службы г. Киева Оксаны Датий, но думаем, сбудется.
Говорят, поддержка на патреоне желает здорового украинца. Так что будем благодарны😇 https://t.co/aq3kBkiss6 pic.twitter.com/M7ZVnJCz7x
OSINT-сообщество Украини "Мольфар"
Институт массовой информации
Пользователи Twitter
К такому тренду также подключается множество пользователей социальных сетей. Вот виш-листы некоторых из них.
Я конечно не издательство манги, чтобы кому-то было интересно о моих желаниях на 2023, но вот 😤: pic.twitter.com/YYcM7fMhSz— киска, которая медведица открыта (@sue_de_nim7) February 1, 2023
Не знаю, чего вы пишете на листочках желания, но я проснулся и я с вами pic.twitter.com/trbJEwS5iv- К.С.Г. (@kapitandna) February 1, 2023
Напомним, сегодня в Украине состоялся ряд резонансных обысков. Так, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности посетили дом олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.
Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у экс министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Этот обыск был связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.
Также киевская полиция провела обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах устроителей пьяных вечеринок в Киеве. Скандал вокруг группы молодых людей разгорелся накануне, 31 января, после обнародования видео и фото с их участием.