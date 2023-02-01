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Список желаний на 2023 год: как мечты руководительницы киевской налоговой стали трендом в соцсетях

1 февраля 2023 17:28
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Список желаний 2023 — как руководительница киевской налоговой задала тренд в соцсетях
Список желаний руководительницы киевской налоговой
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В среду, 1 февраля, Государственное бюро расследований провело обыски в главе налоговой службы Киева. Во время обысков, кроме наличных денег и драгоценных вещей, у начальницы нашли ее список заветных желаний. Такие виш-листы стали очередным поводом для шуток в соцсетях.

Новини.LIVE собрали реакции и желания известных людей и организаций.

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Что было в списке желаний у самой главы налоговой Киева

В 2018 году руководительница записала в свой список желаний на листе повышения, соболиную шубу, поездку в Лондон и подарок от любимого на день рождения — часы Breguet.

список желаний

А уже в 2021 году чиновница мечтала стать заместителем главы налоговой службы столицы, все еще желала отдохнуть с мужем в Лондоне и Мальдивах и заработать 1 миллион долларов. Судя по тому, что нашли у нее дома, большинство желаний сбылись и даже немного "лучше", чем планировала чиновница. Однако не сами по себе, а благодаря преступным схемам и финансовым сделкам.

список желаний

Реакция Дмитрия Лубинца

"Сегодня список желаний налоговой службы стал трендом. Так что не будем сдерживать себя и покажем свой список желаний на 2023 год. А о чем мечтаете вы?" — написал Лубинец под своим списком пожеланий.

список желаний

Bihus. Info

Не остались в стороне и команда журналистов Bihus. Info. В своем списке они написали, что желают, чтобы все коррупционеры сели за решетку, собрать для ВСУ более 2 млн грн и узнавать чиновников по номерам.

"Провели у себя обыски и нашли в ящике виш-лист. Конечно, все не так амбициозно, как у и.о. главы налоговой службы г. Киева Оксаны Датий, но думаем, сбудется", — написали журналисты.

OSINT-сообщество Украини "Мольфар"

Институт массовой информации

Пользователи Twitter

К такому тренду также подключается множество пользователей социальных сетей. Вот виш-листы некоторых из них.

 

Напомним, сегодня в Украине состоялся ряд резонансных обысков. Так, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности посетили дом олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.

Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у экс министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Этот обыск был связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.

Также киевская полиция провела обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах устроителей пьяных вечеринок в Киеве. Скандал вокруг группы молодых людей разгорелся накануне, 31 января, после обнародования видео и фото с их участием.

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