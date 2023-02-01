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Список бажань на 2023 рік: як мрії керівниці київської податкової стали трендом у соцмережах

1 лютого 2023 17:28
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Список бажань 2023 — як керівниця київської податкової задала тренд у соцмережах
Список бажань керівниці київської податкової
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У середу, 1 лютого, Державне бюро розслідувань провело обшуки в очільниці податкової служби Києва. Під час обшуків, окрім готівки та дорогоцінних речей, у податківці знайшли її список заповітних бажань. Такі віш-листи стали черговим приводом для жартів у соцмережах.

Новини.LIVE зібрали реакції і бажання відомих людей та організацій.

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Що було у списку бажань у самої очільниці податкової Києва

У 2018 році керівниця записала у свій список бажань на листку підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження — годинник Breguet.

список бажань

А вже у 2021 році чиновниця мріяла стати заступницею глави податкової служби столиці, все ще бажала відпочити із чоловіком у Лондоні та на Мальдівах та заробити 1 мільйон доларів. Судячи з того, що знайшли у неї вдома, більшість бажань здійснилися і навіть трохи "краще", ніж планувала чиновниця. Проте не самі по собі, а завдяки злочинним схемам та фінансовим оборудкам.

список бажань

Реакція Дмитра Лубінця

"Сьогодні список бажань податкової служби став трендом. Тож не стримуватимемо себе і покажемо свій список бажань на 2023 рік. А про що мрієте ви?" — написав Лубінець під своїм списком побажань.

список бажань

Bihus.Info

Не залишились осторонь і команда журналістів Bihus.Info. У своєму списку вони написали, що бажають, аби всі корупціонери сіли за ґрати, зібрати для ЗСУ понад 2 млн грн та впізнавати чиновників по номерах.

"Провели в себе обшуки і знайшли у шухляді віш-ліст. Звісно, все не так амбітно, як у в.о. голови податкової служби м. Києва Оксани Датій, але думаємо, збудеться", — написали журналісти. 

 OSINT-спільнота Україна "Мольфар"

Інститут масової інформації

 Користувачі Twitter

До такого тренду також приєднується безліч користувачів соціальних мереж. Ось віш-листи деяких з них. 

 

 Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулася низка резонансних обшуків. Так, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки навідалися до будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбувалися через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.

Слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшук удома у ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Цей обшук був пов’язаний із загибеллю керівництва МВС у авіакатастрофі в Броварах.

Також київська поліція провела обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах організаторів п’яних вечірок у Києві. Скандал навколо групи молодиків розгорівся напередодні, 31 січня, після оприлюднення відео та фото за їхньої участі.

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