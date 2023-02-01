Список бажань 2023 — як керівниця київської податкової задала тренд у соцмережах

Список бажань керівниці київської податкової

У середу, 1 лютого, Державне бюро розслідувань провело обшуки в очільниці податкової служби Києва. Під час обшуків, окрім готівки та дорогоцінних речей, у податківці знайшли її список заповітних бажань. Такі віш-листи стали черговим приводом для жартів у соцмережах.

Новини.LIVE зібрали реакції і бажання відомих людей та організацій.

Що було у списку бажань у самої очільниці податкової Києва

У 2018 році керівниця записала у свій список бажань на листку підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження — годинник Breguet.

А вже у 2021 році чиновниця мріяла стати заступницею глави податкової служби столиці, все ще бажала відпочити із чоловіком у Лондоні та на Мальдівах та заробити 1 мільйон доларів. Судячи з того, що знайшли у неї вдома, більшість бажань здійснилися і навіть трохи "краще", ніж планувала чиновниця. Проте не самі по собі, а завдяки злочинним схемам та фінансовим оборудкам.

Реакція Дмитра Лубінця

"Сьогодні список бажань податкової служби став трендом. Тож не стримуватимемо себе і покажемо свій список бажань на 2023 рік. А про що мрієте ви?" — написав Лубінець під своїм списком побажань.

Bihus.Info

Не залишились осторонь і команда журналістів Bihus.Info. У своєму списку вони написали, що бажають, аби всі корупціонери сіли за ґрати, зібрати для ЗСУ понад 2 млн грн та впізнавати чиновників по номерах.

"Провели в себе обшуки і знайшли у шухляді віш-ліст. Звісно, все не так амбітно, як у в.о. голови податкової служби м. Києва Оксани Датій, але думаємо, збудеться", — написали журналісти.

😎 Провели в себе обшуки і знайшли у шухляді віш-ліст.



Звісно, все не так амбітно, як у в.о. голови податкової служби м. Києва Оксани Датій, але думаємо, збудеться.



Кажуть, підтримка на патреоні виконує бажання здорового українця. Тож будемо вдячні😇https://t.co/aq3kBkiss6 pic.twitter.com/M7ZVnJCz7x — Bihus.Info (@bihusinfo) February 1, 2023

OSINT-спільнота Україна "Мольфар"

Інститут масової інформації

Користувачі Twitter

До такого тренду також приєднується безліч користувачів соціальних мереж. Ось віш-листи деяких з них.

Я звісно не видавництво манґи,щоб комусь було цікаво про мої бажання на 2023,але ось😤: pic.twitter.com/YYcM7fMhSz — киця,яка медведиця🇺🇦комішки відкриті (@sue_de_nim7) February 1, 2023

Не знаю чого ви пишете на листочках бажання, але я прокинувся і я з вами pic.twitter.com/trbJEwS5iv — К.С.Г. (@kapitandna) February 1, 2023

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулася низка резонансних обшуків. Так, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки навідалися до будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбувалися через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.

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Також київська поліція провела обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах організаторів п’яних вечірок у Києві. Скандал навколо групи молодиків розгорівся напередодні, 31 січня, після оприлюднення відео та фото за їхньої участі.