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Спорткомплекс "Локомотив", пострадавший от ракеты РФ, уже возобновил тренировку воспитанников

23 января 2024 18:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Спорткомплекс "Локомотив", пострадавший от ракеты РФ, уже возобновил тренировку воспитанников
Воспитанники спорткомплекса. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Воспитанники спорткомплекса Укрзализныци "Локомотив" в Киеве, который утром 23 января пострадал от российских обстрелов, уже возобновили тренировки. Юных спортсменов лично приехал поддержать Андрей Шевченко.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Спорткомплекс "Локомотив" возобновил тренировки воспитанников

Как известно, спортивный комплекс "Локомотив" получил ракетный удар со стороны РФ утром, 23 января. В результате атаки было разрушено здание стадиона, пострадал один человек. Укрзализныця, в свою очередь, гарантирует восстановление спорткомплекса.

В то же время через несколько часов воспитанники комплекса уже возобновили тренировки на резервной спортивной базе КИСИ. Юных спортсменов лично поддержал футболист Андрей Шевченко. Он также приезжал на "Локомотив" в прошлом году.

Стоит отметить, что в спорткомплексе тренируются 700 детей, более 300 из них — из семей временно перемещенных лиц и железнодорожников из Мариуполя, Херсона, Каховки, Мелитополя, Донецка.

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Воспитанники спорткомплекса. Фото: Новини.LIVE
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Тренировка молодых спортсменов. Фото: Новини.LIVE

Утренняя атака РФ по Киеву

Напомним, утром 23 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом, в частности, находился Киев. По столице оккупанты выпустили 20 ракет, Силы ПВО сбили все враждебные цели.

Зафиксировали попадание в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.

Киев
война
Укрзализныця
дети
россияне
Украина
Андрей Шевченко
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тренировки
ФК Локомотив Киев

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