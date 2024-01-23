Спорткомплекс "Локомотив", пострадавший от ракеты РФ, уже возобновил тренировку воспитанников
Воспитанники спорткомплекса Укрзализныци "Локомотив" в Киеве, который утром 23 января пострадал от российских обстрелов, уже возобновили тренировки. Юных спортсменов лично приехал поддержать Андрей Шевченко.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Спорткомплекс "Локомотив" возобновил тренировки воспитанников
Как известно, спортивный комплекс "Локомотив" получил ракетный удар со стороны РФ утром, 23 января. В результате атаки было разрушено здание стадиона, пострадал один человек. Укрзализныця, в свою очередь, гарантирует восстановление спорткомплекса.
В то же время через несколько часов воспитанники комплекса уже возобновили тренировки на резервной спортивной базе КИСИ. Юных спортсменов лично поддержал футболист Андрей Шевченко. Он также приезжал на "Локомотив" в прошлом году.
Стоит отметить, что в спорткомплексе тренируются 700 детей, более 300 из них — из семей временно перемещенных лиц и железнодорожников из Мариуполя, Херсона, Каховки, Мелитополя, Донецка.
Утренняя атака РФ по Киеву
Напомним, утром 23 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом, в частности, находился Киев. По столице оккупанты выпустили 20 ракет, Силы ПВО сбили все враждебные цели.
Зафиксировали попадание в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.
В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.
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