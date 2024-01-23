У Києві вже 22 постраждалих після ракетного удару, — КМВА

Ліквідація наслідків ракетного обстрілу 23 січня. Фото: МВС України

Внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня вже зафіксовано 22 постраждалих. При цьому, 13 із них госпіталізовано.

Про це повідомили у КМВА.

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Постраждалі після ракетного удару по Києву

У КМВА повідомили, що інформація оновилася і станом на 11:30 внаслідок ракетного удару по Києву вже 22 постраждалих. При цьому 13 з них було доставлено до лікарні.

Перед цим у КГВА зазначили, що жінка, яку вважали загиблою, зараз важко поранена. Нині вона перебуває у стані клінічної смерті.

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, кількість загиблих у Харкові збільшилася до 4 осіб: 2 чоловіків і 2 жінки, а травмовано ще 40 осіб, серед них 3 неповнолітніх дівчат 11, 14, 17 років і поліцейський.

Наразі рятувальники розбирають завали внаслідок ракетного удару по Харкову. У зруйнованому будинку можуть бути люди.

Додамо, російські окупанти вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися попадання в житлову інфраструктуру міста, а також пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.