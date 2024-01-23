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Спорткомплекс "Локомотив", який постраждав від ракети РФ, вже відновив тренування вихованців

23 січня 2024 18:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Спорткомплекс "Локомотив", який постраждав від ракети РФ, вже відновив тренування вихованців
Вихованці спорткомплексу. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вихованці спорткомплексу Укрзалізниці "Локомотив" у Києві, який вранці 23 січня постраждав від російського обстрілу, вже відновили тренування. Юних спортсменів особисто приїхав підтримати Андрій Шевченко.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Спорткомплекс "Локомотив" відновив тренування вихованців

Як відомо, спортивний комплекс "Локомотив" зазнав ракетного удару з боку РФ зранку, 23 січня. Внаслідок атаки була зруйнована будівля стадіону, постраждала одна людина. Укрзалізниця, своєю чергою, гарантує відбудову спорткомплексу.

Водночас, через декілька годин вихованці комплексу вже відновили тренування на резервній спортивній базі КІСІ. Юних спортсменів особисто підтримав футболіст Андрій Шевченко. Він також приїжджав на "Локомотив" минулого року.

Варто зазначити, що загалом у спорткомплексі тренуються 700 дітей, понад 300 з них — з родин тимчасово переміщених осіб та залізничників з Маріуполя, Херсона, Каховки, Мелітополя, Донецька.

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Вихованці спорткомплексу. Фото: Новини.LIVE
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Тренування юних спортсменів. Фото: Новини.LIVE

Ранкова атака РФ по Києву

Нагадаємо, зранку 23 січня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом, зокрема, був Київ. По столиці окупанти випустили 20 ракет, Сили ППО збили усі ворожі цілі. 

Зафіксували влучання у житлову інфраструктуру міста, а також є пошкодження автівок містян та нежитлових забудов.

Внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня вже зафіксовано 22 постраждалих. При цьому, 13 із них госпіталізовано.

Київ
війна
Укрзалізниця
діти
росіяни
Україна
Андрій Шевченко
спортсмен
тренування
ФК Локомотив Київ

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