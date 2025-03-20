Дело Комарницкого — суд арестовал телефон экс-нардепа Палатного
Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте мобильного телефона бывшего народного депутата и председателя исполнительного комитета партии "УДАР" Артура Палатного. Он является фигурантом дела Дениса Комарницкого.
Об этом сообщил журналист Олег Новиков в четверг, 20 марта.
Суд арестовал телефон экс-нардепа Палатного
"Высший антикоррупционный суд наложил арест на мобильный телефон бывшего народного депутата, председателя исполнительного комитета партии "УДАР" Артура Палатного по делу бизнесмена Дениса Комарницкого о завладении землей в Киеве", — говорится в сообщении.
Телефон был изъят во время обыска в доме Палатного.
Сейчас его адвокат пытается обжаловать это решение в судебном порядке.
Напомним, что сегодня стало известно, что бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого подозревают в организации и руководстве преступной группировкой по присвоению земель в столице, в марте выехал за границу — сейчас он находится в Вене.
В расследовании Bihus.Info говорится, что группировку, которая занималась завладением землей в Киеве, возглавлял Денис Комарницкий.
Читайте Новини.LIVE!