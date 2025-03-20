Справа Комарницького — суд арештував телефон екснардепа Палатного

Артур Палатний. Фото: Вікіпедія

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт мобільного телефону колишнього народного депутата та голови виконавчого комітету партії "УДАР" Артура Палатного. Він є фігурантом справи Дениса Комарницького.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков у четвер, 20 березня.

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Суд арештував телефон екснардепа Палатного

"Вищий антикорупційний суд наклав арешт на мобільний телефон колишнього народного депутата, голови виконавчого комітету партії "УДАР" Артура Палатного у справі бізнесмена Дениса Комарницького про заволодіння землею в Києві", — говориться у повідомленні.

Телефон був вилучений під час обшуку в домі Палатного.

Зараз його адвокат намагається оскаржити це рішення в судовому порядку.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що колишній депутат Київради Денис Комарницький, якого підозрюють в організації та керівництві злочинним угрупованням з привласнення земель у столиці, у березні виїхав за кордон — наразі він перебуває у Відні.

У розслідуванні Bihus.Info йдеться, що угрупування, яке займалось заволодінням землею у Києві, очолював Денис Комарницький.