Стало відомо, в якій країні перебуває Комарницький

Денис Комарницький у Відні. Фото: скриншот з відео

Колишній депутат Київради Денис Комарницький, якого підозрюють в організації та керівництві злочинним угрупованням з привласнення земель у столиці, у березні виїхав за кордон. Журналісти з'ясували, що наразі він перебуває у Відні.

Про це повідомляє УП в розслідуванні.

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Журналіст УП Михайло Ткач знайшов ексдепутата у Відні, однак той відмовився дати коментар та звинуватив його у шпигунстві. Водночас Комарницький заперечив звинувачення на свою адресу й заявив про політичне переслідування, а розслідування НАБУ та записи з офісу назвав "фейковими новинами".

Колишній чиновник зазначив, що відповість на запитання журналіста пізніше та дав номер телефону.

"Справа, яку ви хочете обговорювати, є політичною і використовується для політичного тиску для мене, як на адвоката, і думаю, що вам це відомо. Попередні публікації ЗМІ мали відверто маніпулятивний характер. Я готовий до цивілізованого діалогу. Тому моя пропозиція до вас — надсилайте всі питання, які вас цікавлять, і ми обов'язково поговоримо", — написав він.

Але через тиждень Комарницький відмовився зустрітися зі знімальною групою видання та відповів на питання лише через чотири дні. Він звинуватив правоохоронців у "заангажованості" та розповів, що він надає лише консультації і правову підтримку клієнтів.

Як пише УП з посиланням на джерела, спочатку Комарницький переховувався від слідства у Києві, потім поїхав в область, а далі опинився у Румунії, хоча офіційно не було зафіксовано перетин кордону.

Нагадаємо, у лютому в Комарницького провели обшуки у справі про привласнення земель у Києві. Згодом НАБУ оголосило його в розшук.

Директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі Новини.LIVE зазначив, що Комарницький, на той момент перебував в Україні.

У розслідуванні Bihus.Info йдеться, що угрупування, яке займалось заволодінням землею у Києві, очолював Денис Комарницький.