Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Дело избиения велосипедиста — рассмотрение апелляции перенесли

Дело избиения велосипедиста — рассмотрение апелляции перенесли

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 12:21
Избиение велосипедиста в Киеве — рассмотрение апелляции перенесли
Судебное заседание по делу избиения велосипедиста. Фото: Новини.LIVE

Рассмотрение апелляции по делу водителя, который избил велосипедиста в Киеве, перенесли. Следующее заседание состоится 13 октября.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда, 8 октября.

Реклама
Читайте также:

Когда рассмотрят апелляции об избиении велосипедиста

Журналистка Новини.LIVE сообщила, что следующее заседание состоится 13 октября.

Адвокат просила изменить решение суда Подольского суда о пребывании под стражей на личные обязательства. Подозреваемый должен сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями и стороной потерпевшего.

Также подозреваемый впервые заявил, что сожалеет о содеянном, и готов помочь велосипедисту, которого избил.

Напомним, 8 октября суд должен был рассмотреть апелляции по делу об избиении водителем Mercedes велосипедиста в Киеве. Предварительное заседание должно было быть 6 октября, но его также перенесли.

Отметим, что водителя взяли под стражу несколько дней назад. Его отправили в СИЗО на 30 дней без права внесения залога.

Киев драка суд судебные решения водитель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации