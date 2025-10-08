Избиение велосипедиста в Киеве — рассмотрение апелляции перенесли

Дело избиения велосипедиста — рассмотрение апелляции перенесли
Рассмотрение апелляции по делу водителя, который избил велосипедиста в Киеве, перенесли. Следующее заседание состоится 13 октября.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда, 8 октября.
Когда рассмотрят апелляции об избиении велосипедиста
Журналистка Новини.LIVE сообщила, что следующее заседание состоится 13 октября.
Адвокат просила изменить решение суда Подольского суда о пребывании под стражей на личные обязательства. Подозреваемый должен сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями и стороной потерпевшего.
Также подозреваемый впервые заявил, что сожалеет о содеянном, и готов помочь велосипедисту, которого избил.
Напомним, 8 октября суд должен был рассмотреть апелляции по делу об избиении водителем Mercedes велосипедиста в Киеве. Предварительное заседание должно было быть 6 октября, но его также перенесли.
Отметим, что водителя взяли под стражу несколько дней назад. Его отправили в СИЗО на 30 дней без права внесения залога.
