Избиение велосипедиста в Киеве — рассмотрение апелляции перенесли

Рассмотрение апелляции по делу водителя, который избил велосипедиста в Киеве, перенесли. Следующее заседание состоится 13 октября.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда, 8 октября.

Когда рассмотрят апелляции об избиении велосипедиста

Журналистка Новини.LIVE сообщила, что следующее заседание состоится 13 октября.

Адвокат просила изменить решение суда Подольского суда о пребывании под стражей на личные обязательства. Подозреваемый должен сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями и стороной потерпевшего.

Также подозреваемый впервые заявил, что сожалеет о содеянном, и готов помочь велосипедисту, которого избил.

Напомним, 8 октября суд должен был рассмотреть апелляции по делу об избиении водителем Mercedes велосипедиста в Киеве. Предварительное заседание должно было быть 6 октября, но его также перенесли.

Отметим, что водителя взяли под стражу несколько дней назад. Его отправили в СИЗО на 30 дней без права внесения залога.