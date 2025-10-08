Відео
Головна Київ Справа побиття велосипедиста — розгляд апеляції перенесли

Справа побиття велосипедиста — розгляд апеляції перенесли

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:21
Побиття велосипедиста у Києві — розгляд апеляції перенесли
Судове засідання у справі побиття велосипедиста. Фото: Новини.LIVE

Розгляд апеляції у справі водія, який побив велосипедиста у Києві, перенесли. Наступне засідання відбудеться 13 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду 8 жовтня. 

Читайте також:

Коли розглянуть апеляції про побиття велосипедиста

Журналістка Новини.LIVE повідомила, що наступне засідання відбудеться 13 жовтня.

Адвокатка просила змінити рішення суду Подільського суду про перебування під вартою на особисті зобов'язання. Підозрюваний мав би здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками та стороною потерпілого.

Також підозрюваний вперше заявив, що шкодує про вчинене і готовий допомогти велосипедисту, якого побив.

Нагадаємо, 8 жовтня суд мав розглянути апеляції у справі про побиття водієм Mercedes велосипедиста в Києві. Попереднє засідання мало бути 6 жовтня, але його також перенесли. 

Зазначимо, що водія взяли під варту кілька днів тому. Його відправили в СІЗО на 30 днів без права внесення застави. 

Київ бійка суд судові рішення водій
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
