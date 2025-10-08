Избиение велосипедиста водителем в Киеве — суд рассмотрит апелляции

Избиение велосипедиста в Киеве — суд рассмотрит апелляции
Суд рассмотрит апелляции по делу об избиении водителем Mercedes велосипедиста в Киеве. Заседание должно было состояться 6 октября, но его перенесли.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда, 8 октября.
Дело об избиении велосипедиста в Киеве
Известно, что заседание должно было состояться 6 октября, но его перенесли по просьбе адвоката подозреваемого. Она планировала обжаловать постановление следственного судьи Подольского райсуда Киева.
Прокуроры тоже подали апелляции, на что адвокат заявила, что узнала об этом на заседании и ей нужно время, чтобы ознакомиться с материалами.
Напомним, водителя Mercedes подозревают в избиении велосипедиста до потери сознания за то, что он сделал ему замечание из-за парковки на полосе для движения велосипедов.
Незадолго водителя взяли под стражу и отправили его в СИЗО на 30 дней без права внесения залога.
