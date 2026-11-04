Разрушенные энергообъекты. Фото: t.me/s/ssternenko

Бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил о проблемах с выполнением работ по защите подстанций Киевской области. По его словам, речь идет о контрактах общей стоимостью более 500 млн грн, которые заключались во время руководства Николая Калашника Киевской областной военной администрацией.

Об этом Стерненко написал в Telegram, передает Новини.LIVE.

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В чём Стерненко обвинил бывшего главу Киевской ОВА

Бывший советник министра обороны утверждает, что соглашения подписывались без проведения тендеров.

Пост Стерненко. Фото: скриншот

По его информации, подрядчиками стали компании, не имевшие необходимого количества сотрудников и технического оснащения для выполнения таких работ.

Разрушенные энергообъекты. Фото: t.me/s/ssternenko

Некоторые из них, как отмечает экс-советник министра, ранее фигурировали в уголовных делах.

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В то же время подрядчики получили значительные авансовые выплаты, однако часть предусмотренных работ, по словам Стерненко, так и не завершили.

Разрушенные энергообъекты. Фото: t.me/s/ssternenko

На отдельных объектах он также заявил о серьёзных нарушениях при строительстве защитных сооружений.

Разрушенные энергообъекты. Фото: t.me/s/ssternenko

"Когда в следующий раз возникнет вопрос, как так получается, что после удара одного шахида в половине Киева и области может пропадать электричество — вот ответ".

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