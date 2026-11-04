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Главная Киев Стерненко раскритиковал Калашника за незавершенную защиту энергообъектов

Стерненко раскритиковал Калашника за незавершенную защиту энергообъектов

Ua ru
4 ноября 2026 08:07
Стерненко обвинил Калашника в срыве мер по защите подстанций Киевской области t.me/s/ssternenko
Разрушенные энергообъекты. Фото: t.me/s/ssternenko

Бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил о проблемах с выполнением работ по защите подстанций Киевской области. По его словам, речь идет о контрактах общей стоимостью более 500 млн грн, которые заключались во время руководства Николая Калашника Киевской областной военной администрацией.

Об этом Стерненко написал в Telegram, передает Новини.LIVE.

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В чём Стерненко обвинил бывшего главу Киевской ОВА

Бывший советник министра обороны утверждает, что соглашения подписывались без проведения тендеров.

Стерненко раскритиковал Калашника за незавершенную защиту энергообъектов - фото 1
Пост Стерненко. Фото: скриншот

По его информации, подрядчиками стали компании, не имевшие необходимого количества сотрудников и технического оснащения для выполнения таких работ.

Стерненко раскритиковал Калашника за незавершенную защиту энергообъектов - фото 2
Разрушенные энергообъекты. Фото: t.me/s/ssternenko

Некоторые из них, как отмечает экс-советник министра, ранее фигурировали в уголовных делах.

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В то же время подрядчики получили значительные авансовые выплаты, однако часть предусмотренных работ, по словам Стерненко, так и не завершили.

Стерненко раскритиковал Калашника за незавершенную защиту энергообъектов - фото 3
Разрушенные энергообъекты. Фото: t.me/s/ssternenko

На отдельных объектах он также заявил о серьёзных нарушениях при строительстве защитных сооружений.

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Разрушенные энергообъекты. Фото: t.me/s/ssternenko

"Когда в следующий раз возникнет вопрос, как так получается, что после удара одного шахида в половине Киева и области может пропадать электричество — вот ответ".

Как сообщали Новини.LIVE, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что после российской атаки 7 января выработка электроэнергии на киевских ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 остается остановленной. По его словам, во время удара по трем объектам российские войска применили 16 баллистических ракет.

Как сообщали Новини.LIVE, председатель Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что отдельные жилые дома Киева остаются без электроэнергии до 37 часов, а местами отсутствует и водоснабжение. Он раскритиковал подготовку столицы к зиме и поставил под сомнение выполнение плана обеспечения устойчивости стоимостью 37 млрд грн.

Киев Сергей Стерненко Киевская область сфера энергетики война в Украине Николай Калашник
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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