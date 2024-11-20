Посольство США возобновляет работу в Киеве 21 ноября

Полиция у посольства США. Фото иллюстративное: DW

В Киеве посольство Соединенных Штатов возобновит работу уже завтра, 21 ноября. Ранее дипломатическое учреждение было закрыто из-за угрозы российского ракетного удара.

Об этом сообщил спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга для печати.

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Посольство США возобновляет работу

В Киеве сегодня, 20 ноября, посольство США было закрыто из соображений безопасности. Американцы ожидали масштабный ракетный удар по украинской столице со стороны российских войск.

Поскольку эта угроза не оправдалась, посольство США возобновляет работу в обычном режиме с завтрашнего дня.

Ранее мы сообщали, что дипломаты США объяснили причину закрытия посольств в Киеве.

Напомним, посольство США в Киеве сообщило о возможности "массированного" воздушного нападения на Украину 20 ноября. В результате посольство временно прекратит работу.