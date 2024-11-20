Посольство США відновлює роботу в Києві 21 листопада

Поліція біля посольства США. Фото ілюстративне: DW

У Києві посольство Сполучених Штатів відновить роботу вже завтра, 21 листопада. Раніше дипломатична установа була закрита через загрозу російського ракетного удару.

Про це повідомив спікер Держдепа США Метью Міллер під час брифінгу для преси.

Читайте також:

Посольство США відновлює роботу

У Києві сьогодні, 20 листопада, посольство США було зачинене з міркувань безпеки. Американці очікували масштабного ракетного удару по українській столиці з боку російських військ.

Оскільки наразі ця загроза не справдилася, посольство США відновлює роботу у звичайному режимі з завтрашнього дня.

Раніше ми повідомляли, що дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві.

Нагадаємо, посольство США в Києві повідомило про можливість "масованого" повітряного нападу на Україну 20 листопада. Внаслідок цього посольство тимчасово припинить роботу.