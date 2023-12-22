Стали известны новые подробности атаки БпЛА на Киев — есть ли пострадавшие

Спасатели на месте обстрела Киева 22 декабря. Фото: t.me/UA_National_Police

Сегодня ночью, 22 декабря, российские оккупанты совершили массированную атаку по Киевской области. Воздушная тревога звучала почти 2,5 часа. Для очередного обстрела противник использовал беспилотники.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

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В ОВА рассказали, что ночью активно работали силы противовоздушной обороны по вражеским целям.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

"В то же время в одном из районов области, в результате падения обломков повреждены три частных дома. В одном из недостроенных домов произошел пожар, который оперативно ликвидировали", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди не пострадали.

В Киевской ОВА отметили, что людям, чье имущество повреждено, будет оказана вся необходимая помощь.

В настоящее время оперативные службы продолжают фиксировать последствия ночной атаки РФ.

Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 22 декабря. Под главный удар попал Киев. В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения.

Также мы писали, что в результате падения вражеских обломков возгорание произошло в Соломенском и Дарницком районах.