Стали известны новые подробности атаки БпЛА на Киев — есть ли пострадавшие
Сегодня ночью, 22 декабря, российские оккупанты совершили массированную атаку по Киевской области. Воздушная тревога звучала почти 2,5 часа. Для очередного обстрела противник использовал беспилотники.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Атака РФ на Киевскую область
В ОВА рассказали, что ночью активно работали силы противовоздушной обороны по вражеским целям.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.
"В то же время в одном из районов области, в результате падения обломков повреждены три частных дома. В одном из недостроенных домов произошел пожар, который оперативно ликвидировали", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, люди не пострадали.
В Киевской ОВА отметили, что людям, чье имущество повреждено, будет оказана вся необходимая помощь.
В настоящее время оперативные службы продолжают фиксировать последствия ночной атаки РФ.
Напомним, россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 22 декабря. Под главный удар попал Киев. В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения.
Также мы писали, что в результате падения вражеских обломков возгорание произошло в Соломенском и Дарницком районах.
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