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Стали відомі нові подробиці атаки БпЛА на Київ — чи є постраждалі

22 грудня 2023 07:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Стали відомі нові подробиці атаки БпЛА на Київ — чи є постраждалі
Рятувальники на місці обстрілу Києва 22 грудня. Фото: t.me/UA_National_Police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 22 грудня, російські окупанти завдали масованої атаки по Київській області. Повітряна тривога лунала майже 2,5 години. Для чергового обстрілу противник використовував безпілотники.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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В ОВА розповіли, що вночі активно працювали сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає.

"Водночас в одному з районів області, внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Київській ОВА зазначили, що людям, чиє майно пошкоджено буде надана вся необхідна допомога. 

Наразі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки нічної атаки РФ.

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Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни здійснили масовану атаку по Україні у ніч проти 22 грудня. Під головний удар потрапив Київ. У житлових будинках повилітали вікна від вибухової хвилі, уламки пошкодили фасадні частини, огорожі.

Також ми писали, що внаслідок падіння ворожих уламків загоряння сталося у Соломʼянському та Дарницькому районах. 

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