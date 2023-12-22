Стали відомі нові подробиці атаки БпЛА на Київ — чи є постраждалі

Рятувальники на місці обстрілу Києва 22 грудня. Фото: t.me/UA_National_Police

Сьогодні вночі, 22 грудня, російські окупанти завдали масованої атаки по Київській області. Повітряна тривога лунала майже 2,5 години. Для чергового обстрілу противник використовував безпілотники.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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В ОВА розповіли, що вночі активно працювали сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає.

"Водночас в одному з районів області, внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Київській ОВА зазначили, що людям, чиє майно пошкоджено буде надана вся необхідна допомога.

Наразі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки нічної атаки РФ.

Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни здійснили масовану атаку по Україні у ніч проти 22 грудня. Під головний удар потрапив Київ. У житлових будинках повилітали вікна від вибухової хвилі, уламки пошкодили фасадні частини, огорожі.

Також ми писали, що внаслідок падіння ворожих уламків загоряння сталося у Соломʼянському та Дарницькому районах.