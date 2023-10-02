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Стали известны подробности смертей брата и сестры, выпавших с балкона в Киеве

2 октября 2023 14:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стали известны подробности смертей брата и сестры, выпавших с балкона в Киеве
Место трагедии в Киеве. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 2 октября, в Киеве с балкона многоэтажки выпали сестра с братом. В результате полученных травм они погибли на месте.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте смертельной трагедии.

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Детали события

Как известно, сейчас возле многоэтажки работают полицейские. Они говорят, что свидетелей на момент падения подростков не было.

Что говорят жильцы дома

Наш журналист пообщался с прохожими и местными жителями. По их словам, они ничего не видели и не знают никого из погибших.

Другие отмечают, что на месте трагедии были родные детей, их отвезли в полицию. Родителей никто не видел.

Что произошло

Трагедия произошла в Киеве на улице Никольско-Слободская. Возле многоэтажки прохожие обнаружили тела двух человек. Они, вероятно, разбились с 24 этажа.

Напомним, в Дарницком районе столицы, на Позняках, произошла трагедия — две девушки погибли в результате падения с 15-го этажа. Правоохранители квалифицировали произошедшее как самоубийство.

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