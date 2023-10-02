Стали известны подробности смертей брата и сестры, выпавших с балкона в Киеве
Сегодня, 2 октября, в Киеве с балкона многоэтажки выпали сестра с братом. В результате полученных травм они погибли на месте.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте смертельной трагедии.
Детали события
Как известно, сейчас возле многоэтажки работают полицейские. Они говорят, что свидетелей на момент падения подростков не было.
Что говорят жильцы дома
Наш журналист пообщался с прохожими и местными жителями. По их словам, они ничего не видели и не знают никого из погибших.
Другие отмечают, что на месте трагедии были родные детей, их отвезли в полицию. Родителей никто не видел.
Что произошло
Трагедия произошла в Киеве на улице Никольско-Слободская. Возле многоэтажки прохожие обнаружили тела двух человек. Они, вероятно, разбились с 24 этажа.
Напомним, в Дарницком районе столицы, на Позняках, произошла трагедия — две девушки погибли в результате падения с 15-го этажа. Правоохранители квалифицировали произошедшее как самоубийство.