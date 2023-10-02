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Стали відомі подробиці смертей брата та сестри, які випали з балкону у Києві

2 жовтня 2023 14:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стали відомі подробиці смертей брата та сестри, які випали з балкону у Києві
Місце трагедії у Києві. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 2 жовтня, у Києві з балкону багатоповерхівки випали сестра з братом. Внаслідок отриманих травм вони загинули на місці.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці смертельної трагедії.

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Деталі події

Як відомо, наразі біля багатоповерхівки працюють поліцейські. Вони кажуть, що свідків на момент падіння підлітків не було.

Що кажуть мешканці будинку

Наш журналіст поспілкувався з перехожими та місцевими жителями. За їхніми словами, вони нічого не бачили й не знають нікого із загиблих.

Інші зазначають, що на місці трагедії були рідні дітей, їх відвезли до поліції. Батьків ніхто не бачив. 

Що сталося

Трагедія сталася у Києві на вулиці Микільсько-Слобідська. Біля багатоповерхівки перехожі виявили тіла двох людей. Вони, ймовірно, розбилися з 24 поверху.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці, на Позняках, сталася трагедія — двоє дівчат загинули внаслідок падіння з 15-го поверху. Правоохоронці кваліфікували подію як самогубство. 

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