Стали відомі подробиці смертей брата та сестри, які випали з балкону у Києві
Сьогодні, 2 жовтня, у Києві з балкону багатоповерхівки випали сестра з братом. Внаслідок отриманих травм вони загинули на місці.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місці смертельної трагедії.
Деталі події
Як відомо, наразі біля багатоповерхівки працюють поліцейські. Вони кажуть, що свідків на момент падіння підлітків не було.
Що кажуть мешканці будинку
Наш журналіст поспілкувався з перехожими та місцевими жителями. За їхніми словами, вони нічого не бачили й не знають нікого із загиблих.
Інші зазначають, що на місці трагедії були рідні дітей, їх відвезли до поліції. Батьків ніхто не бачив.
Що сталося
Трагедія сталася у Києві на вулиці Микільсько-Слобідська. Біля багатоповерхівки перехожі виявили тіла двох людей. Вони, ймовірно, розбилися з 24 поверху.
Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці, на Позняках, сталася трагедія — двоє дівчат загинули внаслідок падіння з 15-го поверху. Правоохоронці кваліфікували подію як самогубство.