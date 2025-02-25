Евгений Клопотенко рассказал об обновлении Житнего рынка в Киеве

Проект возрождения Житнего рынка. Фото: Новини.LIVE

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал об изменениях Житнего рынка в Киеве. Его планируют превратить в современный фудхолл на 600 мест.

Об этом Евгений Клопотенко рассказал в комментарии Новини.LIVE во вторник, 25 февраля.

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Житний рынок в Киеве

Инвестиционный фонд Inzhur привлекает средства для приобретения здания в городе и его полной реконструкции. Сейчас уже есть предварительный проект восстановления:

Первый этаж — фудкорт и сцена для мероприятий;

второй — классический рынок для фермеров;

третий — ресторан с панорамным видом на Подол, фитнес-зал и теплицы.

Проект возрождения Житнего рынка. Фото: Новини.LIVE

Клопотенко отметил, что Житний рынок необходимо менять и поддерживать. По его словам, он является частью истории Киева и большим символом, поэтому его важно сохранить.

Проект возрождения Житнего рынка. Фото: Новини.LIVE

"Надо сделать, чтобы рынок оставался, чтобы оставалась жизнь. Сейчас это такой символ борьбы между прошлым и будущим", — добавил Клопотенко.

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что Южный мост мог быть открыт еще осенью прошлого года. Однако этого не произошло, и сейчас он готовит заседание Совета обороны.

Также Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу о нарушении со стороны подрядчика, который получил финансирование для строительства метро на Виноградарь, но вместо выполнения работ разместил бюджетные средства на депозитных счетах.