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Стало известно, как изменится Житний рынок в Киеве

25 февраля 2025 19:56
Аркадий Пастула - Редактор
Евгений Клопотенко рассказал об обновлении Житнего рынка в Киеве
Проект возрождения Житнего рынка. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал об изменениях Житнего рынка в Киеве. Его планируют превратить в современный фудхолл на 600 мест.

Об этом Евгений Клопотенко рассказал в комментарии Новини.LIVE во вторник, 25 февраля.

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Житний рынок в Киеве

Инвестиционный фонд Inzhur привлекает средства для приобретения здания в городе и его полной реконструкции. Сейчас уже есть предварительный проект восстановления:

  • Первый этаж — фудкорт и сцена для мероприятий;
  • второй — классический рынок для фермеров;
  • третий — ресторан с панорамным видом на Подол, фитнес-зал и теплицы.
Житній ринок у Києві
Проект возрождения Житнего рынка. Фото: Новини.LIVE

Клопотенко отметил, что Житний рынок необходимо менять и поддерживать. По его словам, он является частью истории Киева и большим символом, поэтому его важно сохранить.

Відновлення Житнього ринку в Києві
Проект возрождения Житнего рынка. Фото: Новини.LIVE

"Надо сделать, чтобы рынок оставался, чтобы оставалась жизнь. Сейчас это такой символ борьбы между прошлым и будущим", — добавил Клопотенко.

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что Южный мост мог быть открыт еще осенью прошлого года. Однако этого не произошло, и сейчас он готовит заседание Совета обороны.

Также Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу о нарушении со стороны подрядчика, который получил финансирование для строительства метро на Виноградарь, но вместо выполнения работ разместил бюджетные средства на депозитных счетах.

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