Смерть американца во время обстрела Киева 17 июня — кем был мужчина

Фред Гренди. Фото: nytimes.com

В Киеве во время российской атаки погиб гражданин Соединенных Штатов Америки. Речь идет о художнике из штата Орегон Фреда Гренди.

Об этом сообщает The New York Times в четверг, 19 июня.

Реклама

Читайте также:

Российский обстрел Киева

Фред Гренди был разочарован изменением политики Штатов в отношении Украины. В мае этого года он приехал в Киев, чтобы помочь расчищать завалы после российских обстрелов. Это произошло накануне его 62-летия.

Фред Грэнди. Фото: nytimes.com

"Он был человеком, который так сильно хотел что-то изменить. Я разговаривала с ним около пяти дней назад, и он сказал мне, что чувствует, что находится именно там, где ему следует быть. И он надеется, что сможет остаться еще на пять или шесть месяцев и помочь", — рассказала его сестра Сиэтска Рид.

Американец Фред Гренди был среди 28 человек, которых Россия убила 17 июня.

Напомним, 17 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время российской атаки на Киев в Соломенском районе умер гражданин США.

Место ракетного удара по жилому дому в Соломенском районе посетил Президент Украины Владимир Зеленский.