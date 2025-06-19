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Головна Київ Стало відомо ім'я американця, який загинув під час атаки на Київ

Стало відомо ім'я американця, який загинув під час атаки на Київ

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Дата публікації: 19 червня 2025 21:23
Смерть американця під час обстрілу Києва 17 червня — ким був чоловік
Фред Гренді. Фото: nytimes.com
Ключові моменти Російський обстріл Києва

У Києві під час російської атаки загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Йдеться про митця зі штату Орегон Фреда Гренді.

Про це повідомляє The New York Times у четвер, 19 червня.

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Фред Гренді був розчарований зміною політики Штатів щодо України. У травні цього року він приїхав до Києва, аби допомогти розчищати завали після російських обстрілів. Це відбулося напередодні його 62-річчя.

Фред Гренді
Фред Гренді. Фото: nytimes.com

"Він був людиною, яка так сильно хотіла щось змінити. Я розмовляла з ним близько п’яти днів тому, і він сказав мені, що відчуває, що знаходиться саме там, де йому слід бути. І він сподівається, що зможе залишитися ще на п’ять чи шість місяців і допомогти", — розповіла його сестра Сіетска Рід.

Американець Фред Гренді був серед 28 людей, яких Росія вбила 17 червня.

Нагадаємо, 17 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час російської атаки на Київ у Соломʼянському районі помер громадянин США.

Місце ракетного удару по житловому будинку в Соломʼянському районі відвідав Президент України Володимир Зеленський.

США Київ війна смерть обстріли
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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