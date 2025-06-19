Зеленський прибув на місце удару росіян по житловому будинку в Києві

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський разом із головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком відвідав місце російського ракетного удару по житловому будинку в Солом’янському районі столиці, який окупанти здійснили в ніч проти 17 червня. Глава держави оглянув місце трагедії та вшанував пам’ять загиблих.

Відеокадри, як Володимир Зеленський несе квіти до місця трагедії, опублікував канал "Ми-Україна".

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Володимир Зеленський вирушив до місця трагедії одразу після повернення української делегації з офіційного візиту до Канади.

Росія вбила 28 цивільних в Києві під час ракетної атаки

Зазначимо, що пошуково-рятувальні роботи, які тривали понад 39 годин, завершилися вчора, 18 червня, о 19:20. Проте розбір завалів та конструкцій ще триває.

За даними ДСНС, тільки на цій локації під уламками було знайдено тіла 23 загиблих. Загальна кількість жертв у Києві внаслідок масованої атаки 17 червня сягнула 28 осіб, ще понад 140 людей отримали поранення.

Наразі приймаються заяви від постраждалих киян щодо знищеного або пошкодженого майна. Загалом надійшло вже майже 500 повідомлень. Усі звернення фіксуються для подальшого документування та відшкодування.

Нагадаємо, також у Солом'янському районі в одному з будинків, який постраждав від російської атаки, обвалилася конструкція.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін відхрестився від причетності до атак по цивільних у Києві і заявив, що атака була спрямована на військовий завод.