Инсайдеры сообщили, когда в Киеве появятся мобильные укрытия

Укрытие. Иллюстративное фото: ГСЧС

Производство мобильных укрытий для Киева может начаться уже через месяц. Однако реализация проекта сопровождается внутренними конфликтами в городской власти.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

Когда появятся мобильные укрытия для столицы

Как сообщают инсайдеры, тендер на производство мобильный укрытий планируют объявить уже на следующей неделе.

Впрочем, процесс сопровождают внутренние препятствия. Собеседник отмечает, что финансовый департамент КГГА во главе с директором Владимиром Репиком якобы пытается сорвать реализацию проекта. Также отмечается, что аппарат, который определен ответственным за внедрение мобильных укрытий, не имеет соответствующих профильных специалистов.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уже заявлял о попытках блокирования проекта. По его словам, Репик, который подчиняется мэру Виталию Кличко, подписал разъяснение, согласно которому закупкой укрытий должны заниматься исключительно аппараты районных государственных администраций — несмотря на то, что те не имеют опыта закупок сложного оборудования и ранее занимались только приобретением офисных товаров.

Позже у Кличко отреагировали на заявления Ткаченко о "срыве" проекта укрытий. Обвинения со стороны главы КГВА назвали "манипулятивными и необоснованными".