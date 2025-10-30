У Кличко ответили на обвинения в срыве проекта укрытий

Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Киев "активно внедряет" систему мобильных укрытий в городе. У мэра Виталия Кличко отреагировали на заявления Киевской городской военной администрации о срыве этого проекта со стороны столичных властей.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА) в четверг, 30 октября.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Столица выделила почти 500 млн грн на мобильные укрытия

Как сообщили у мэра города Виталия Кличко, после утверждения на государственном уровне стандартов для мобильных укрытий Киевсовет оперативно выделил на их приобретение и установку почти 500 миллионов гривен. Средства распределены пропорционально между всеми районами столицы, а городские службы срочно приступили к реализации проекта.

В рамках подготовки к закупкам начальник КГВА проводил совещания с производителями, главами районов и профильными департаментами, согласовывая условия объявления тендеров. Главы районов получили поручение определить балансодержателей мобильных укрытий, а ответственными за реализацию проекта стали отделы муниципальной безопасности и гражданской защиты в составе аппаратов РГА.

В КГГА отмечают, что любые обвинения в срыве развертывания системы мобильных укрытий являются необоснованными и манипулятивными. Власти города продолжают активно работать над обеспечением безопасности киевлян в условиях военного положения.

Напомним, что глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что директор департамента финансов КГГА Владимир Репик срывает план развертывания системы мобильных укрытий в столице. По его словам, в городе мало укрытий из-за "крючков", которые создает мэр Виталий Кличко.

Также Ткаченко добавил, что начальница юридического управления и заместитель руководителя аппарата КГГА Леся Верес блокирует распоряжение Киевской городской военной администрации о проведении общенациональной минуты молчания на Крещатике.

Кроме того, глава КГВА отметил, что в Киеве до сих пор не создан четкий алгоритм временного бесплатного отселения людей, чье жилье пострадало от российской агрессии.