Україна
Стало відомо, коли для Києва почнуть виготовляти мобільні укриття

Дата публікації: 1 листопада 2025 13:47
Оновлено: 14:01
Інсайдери повідомили, коли у Києві з'являться мобільні укриття
Укриття. Ілюстративне фото: ДСНС

Виробництво мобільних укриттів для Києва може розпочатися вже за місяць. Однак реалізація проєкту супроводжується внутрішніми конфліктами у міській владі.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

Коли з'являться мобільні укриття для столиці

Як повідомляють інсайдери, тендер на виробництво мобільних укриттів планують оголосити вже наступного тижня.

Втім, процес супроводжують внутрішні перешкоди. Співрозмовник наголошує, що фінансовий департамент КМДА на чолі з директором Володимиром Репіком нібито намагається зірвати реалізацію проєкту. Також зазначається, що апарат, який визначено відповідальним за впровадження мобільних укриттів, не має відповідних профільних спеціалістів.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко вже заявляв про спроби блокування проєкту. За його словами, Репік, який підпорядковується меру Віталію Кличку, підписав роз'яснення, згідно з яким закупівлею укриттів мають займатися виключно апарати районних державних адміністрацій — попри те, що ті не мають досвіду закупівель складного обладнання та раніше займалися лише придбанням офісних товарів.

Пізніше у Кличка відреагували на заяви Ткаченка щодо "зриву" проєкту укриттів. Обвинувачення з боку очільника КМВА назвали "маніпулятивними та необґрунтованими".

Київ КМДА будівництво укриття проєкт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
