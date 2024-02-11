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Стало известно, что будет с аварийными мостами Метро и Патона в Киеве

11 февраля 2024 22:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, что будет с аварийными мостами Метро и Патона в Киеве
Мост Метро в Киеве. Фото: Wikimedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Жители столицы продолжают беспокоиться о техническом состоянии мостов Метро и Патона. Они являются ключевыми транспортными артериями Киева, соединяющими левый и правый берега.

Что происходит с мостами выяснило ТСН.

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Состояние мостов Метро и Патона

Мост Патона считается старейшей переправой через Днепр. Он был построен и открыт в 1953 году. Уже несколько лет он находится в аварийном состоянии, поэтому там ограничено движение для грузового транспорта и троллейбусов-гармошек.

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Повреждение моста. Фото: Мининфраструктуры

В то же время для проезда закрыты и отгорожены две крайние полосы на мосту, а транспорт движется посредине моста — чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию моста и избежать ее дальнейшего разрушения. Относительно металлических частей конструкции они имеют значительные повреждения из-за коррозии после десятилетий использования.

Известно, что в 2019 году специалисты сочли "критическим" техническое состояние моста Патона, поскольку он уже давно отслужил все возможные сроки эксплуатации.

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Повреждение моста. Фото: Мининфраструктуры

После начала полномасштабной войны в 2022 году Кабмин выделил на реставрацию моста 35 млн гривен, однако на что потратили эти средства, неизвестно.

В КГГА объясняют, что, учитывая техническое состояние конструкции, специалисты в круглосуточном режиме ведут мониторинг эксплуатационного состояния несущих конструкций. Однако, когда начнется ремонт моста Патона, там затруднились ответить.

За мостом Метро также ведется круглосуточный надзор. Известно, что он эксплуатируется с 1965 года. За годы конструкции переправы значительно износились, а столичные власти планировали отремонтировать его еще до начала войны за средства Европейского банка реконструкции и развития. Тогда стоимость ремонта оценивалась в 60 млн евро.

Отдельные эксперты и депутаты Киевсовета прогнозируют закрытие моста Метро из-за его аварийности, что станет транспортным коллапсом для столицы.

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Мост Метро. Фото: соцсети

Что планируют делать с мостом Метро

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отмечают, что на мосту Метро проведут противоаварийные работы, в ходе которых предусмотрено устройство поддерживающих конструкций под судоходными прогонами моста.

Также в этом году будут открыты торги и определят победителя на заключение договора по выполнению строительных работ.

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, что под прогонами моста установят новые конструкции, которые будут его поддерживать.

"Речь идет о строительстве дополнительных опор для моста. Они будут одновременно служить лесами для проведения ремонта конструкций под переправой", — сказал он.

Ранее эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов заявил, что киевские мосты Метро и Патона официально признаны нетрудоспособными. Такой статус у них уже не первый год.

Также мы писали, что в Киеве набирает обороты скандал вокруг Подольского моста, который строили не один десяток лет. Несмотря на обещания столичных властей, объект до сих пор не был введен в полноценную эксплуатацию.

Киев
мост
ремонт
метро
Борис Патон

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