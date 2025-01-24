Доходы Киева в 2024 году: сколько заработал бюджет столицы

Майдан Независимости в Киеве. Иллюстративное фото: Суспільне

Бюджет Киева получил 101,7 миллиардов гривен доходов в 2024 году. Это на 21,5 миллиарда больше, чем в предыдущем.

Об этом сообщил общественный деятель Сергей Пасюта в Facebook.

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Доходы Киева в 2024 году

"В 2024-м Киев получил на 21,5 миллиарда больше доходов, чем в 2023-м: 101,7 млрд против 80,2", — отметил Пасюта.

Он уточнил, что поступления произошли от трех главных источников: НДФЛ, единый налог и налог на прибыль предприятий выросли год к году на 16,4 миллиарда гривен.

Пасюта уточнил, что не также из этой суммы остались неизрасходованными 14,5 миллиарда гривен. Он сравнил бюджет с другими городами Украины:

Днепр — 16,9 миллиарда гривен;

Львов — 14,5 миллиарда гривен;

Скриншот поста Пасюты

Напомним, киевский метрополитен намерен закупить пружины для вагонов на 1,7 миллиона гривен.

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