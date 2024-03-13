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Стало известно, сколько дел против уклонистов полиция Киева передала в суд

13 марта 2024 21:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Стало известно, сколько дел против уклонистов полиция Киева передала в суд
Полицейские. Иллюстративное фото: УНИАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Следователи Киева завершили расследование 17 дел против уклонистов. Обвинительные акты направлены в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киеве в среду, 13 марта.

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С момента начала широкомасштабной агрессии России правоохранители ведут 48 уголовных дел, инициированных из-за уклонения от службы в Вооруженных силах в период мобилизации.

22 лицам уже объявлено подозрение, из них 19 — по факту уклонения от военной службы, и трем — за уклонение от военного учета.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Сколько дел передано в суд

По информации, предоставленной полицией, в настоящее время завершено следствие по 17 делам, и обвинительные акты уже направлены в суд. Трем лицам суд уже назначил наказание, двум жителям Киева — в виде заключения на срок трех и четырех лет.

Полиция подчеркивает, что осужденные за подобные преступления все равно подлежат призыву на военную службу.

Напомним, что на Троещине задержали парня, сбывавшего психотропные вещества.

Ранее мы сообщали, что неизвестные устроили на парковке Киева резню.

Киев
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