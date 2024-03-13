Стало известно, сколько дел против уклонистов полиция Киева передала в суд

Полицейские. Иллюстративное фото: УНИАН

Следователи Киева завершили расследование 17 дел против уклонистов. Обвинительные акты направлены в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киеве в среду, 13 марта.

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С момента начала широкомасштабной агрессии России правоохранители ведут 48 уголовных дел, инициированных из-за уклонения от службы в Вооруженных силах в период мобилизации.

22 лицам уже объявлено подозрение, из них 19 — по факту уклонения от военной службы, и трем — за уклонение от военного учета.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Сколько дел передано в суд

По информации, предоставленной полицией, в настоящее время завершено следствие по 17 делам, и обвинительные акты уже направлены в суд. Трем лицам суд уже назначил наказание, двум жителям Киева — в виде заключения на срок трех и четырех лет.

Полиция подчеркивает, что осужденные за подобные преступления все равно подлежат призыву на военную службу.

Напомним, что на Троещине задержали парня, сбывавшего психотропные вещества.

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