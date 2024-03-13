Стало відомо, скільки справ проти ухилянтів поліція Києва передала до суду

Поліціянти. Ілюстративне фото: УНІАН

Слідчі Києва завершили розслідування 17 справ проти ухилянтів. Обвинувальні акти скеровані до суду.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в місті Києві в середу, 13 березня.

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З моменту початку широкомасштабної агресії Росії, правоохоронці ведуть 48 кримінальних справ, ініційованих через ухиляння від служби у збройних силах у період мобілізації.

Двадцять двом особам вже оголошено підозру, з них 19 за фактом ухилення від військової служби, та трьом — за ухилення від військового обліку.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Скільки справ передано до суду

За інформацією наданою поліцією, на цей час завершено слідство у 17 справах, і обвинувальні акти вже направлені до суду. Трьом особам суд вже призначив покарання двом мешканцям Києва у вигляді ув'язнення на термін трьох та чотирьох років.

Поліція підкреслює, що засуджені за такі злочини все одно підлягають призову на військову службу.

Нагадаємо, що на Троєщині затримали хлопця, що збував психотропні речовини.

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