Главная Киев Состояние дома в Святошинском районе и что известно о компенсации

Состояние дома в Святошинском районе и что известно о компенсации

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 01:51
Дом в Святошинском районе сильно пострадал, а люди еще не получили компенсации из-за большой загруженности Киевэкспертизы
Разрушенная многоэтажка в Святошинском районе Киева после атаки российских оккупантов 31 июля. Фото: ГСЧС

Жители поврежденного дома в Святошинском районе Киева, по которому российские оккупанты ударили ракетой, до сих пор ждут экспертной комиссии. Из-за этого затягивается процесс получения компенсаций и не известна судьба самой многоэтажки.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" сообщила наша журналистка Кристина Лупаина, которая тоже является пострадавшей в результате циничной атаки РФ на этот дом.

Читайте также:

Почему задерживается экспертиза

По словам нашей коллеги, выводы должны быть готовы в течение недели-двух. Однако, учитывая нагрузку на город и саму "Киевэкспертизу", точный срок не может быть гарантирован.

Журналистка рассказала о значительных повреждениях их дома, вероятно, пострадали даже опорные стены, что требует капитального ремонта, а информации о компенсациях пока нет.

"В пятницу мы планируем ехать узнавать за 10 тысяч, потому что нам звонили из ЦНАПа, просили приехать с документами, но это касается исключительно этой компенсации 10 тысяч. По 40 тысяч и по аренде жилья — информации никакой нет. Скорее всего, это будет решаться уже после заключения", — говорит Кристина.

Журналистка поблагодарила за поддержку главу Святошинской РГА Георгия Зантараи, который помог разобраться в процессах получения помощи.

Ранее сообщалось, что по словам главы Святошинской РГА, чиновники уже получили 440 заявок на единовременную компенсацию и 49 на аренду жилья. Вскоре пострадавшие получат компенсации.

Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В Святошинском района из-за прямого попадания ракеты в многоэтажку погибло 26 человек.

Киев компенсация война в Украине ракетный удар разрушения пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
