Наслідки удару по Києву 31 липня — кількість загиблих зросла

Рятувальник на місці удару російської ракети. Фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 31 липня стрімко зросла. Усього відомо про 26 загиблих.

Про це повідомив вранці 1 серпня очільник КМВА Тимур Ткаченко.

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Вночі та вранці рятувальники продовжували аварійно-пошукові роботи. З-під завалів будинку у Святошинському районі столиці вдалося деблокувати ще 11 загиблих, серед яких дитина двох років.

Бійці ДСНС деблокували тіло. Фото: ДСНС

Станом на 6:35 внаслідок російської атаки на столицю відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей.

Усього від обстрілу постраждало 159 осіб, з яких 16 — це діти. Усім постраждалим надається медична та психологічна допомога.

Наразі пошуково-рятувальна операція ще триває.

Аварійно-пошукова операція у Святошинському районі. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці аварійно-пошукових робіт. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у МВС повідомили, що під завалами будинку у Святошинському районі загинула поліцейська.

А також 1 серпня у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 31 липня.