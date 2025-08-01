Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві значно зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

У Києві значно зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 07:19
Наслідки удару по Києву 31 липня — кількість загиблих зросла
Рятувальник на місці удару російської ракети. Фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 31 липня стрімко зросла. Усього відомо про 26 загиблих.

Про це повідомив вранці 1 серпня очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте також:

Кількість загиблих у Києві збільшилася

Вночі та вранці рятувальники продовжували аварійно-пошукові роботи. З-під завалів будинку у Святошинському районі столиці вдалося деблокувати ще 11 загиблих, серед яких дитина двох років.

Наслідки обстрілу Києва 31 липня
Бійці ДСНС деблокували тіло. Фото: ДСНС

Станом на 6:35 внаслідок російської атаки на столицю відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей.

Усього від обстрілу постраждало 159 осіб, з яких 16 — це діти. Усім постраждалим надається медична та психологічна допомога.

Наразі пошуково-рятувальна операція ще триває.

Наслідки атаки на Київ 31 липня
Аварійно-пошукова операція у Святошинському районі. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Києва в ніч на 31 липня
Рятувальники на місці аварійно-пошукових робіт. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у МВС повідомили, що під завалами будинку у Святошинському районі загинула поліцейська.

А також 1 серпня у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 31 липня.

Київ обстріли атака загиблі постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації