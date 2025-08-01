Наслідки удару по Києву 31 липня — кількість загиблих зросла

У Києві значно зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 31 липня стрімко зросла. Усього відомо про 26 загиблих.
Про це повідомив вранці 1 серпня очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Кількість загиблих у Києві збільшилася
Вночі та вранці рятувальники продовжували аварійно-пошукові роботи. З-під завалів будинку у Святошинському районі столиці вдалося деблокувати ще 11 загиблих, серед яких дитина двох років.
Станом на 6:35 внаслідок російської атаки на столицю відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей.
Усього від обстрілу постраждало 159 осіб, з яких 16 — це діти. Усім постраждалим надається медична та психологічна допомога.
Наразі пошуково-рятувальна операція ще триває.
Нагадаємо, у МВС повідомили, що під завалами будинку у Святошинському районі загинула поліцейська.
А також 1 серпня у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 31 липня.
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