Метро "Лукьяновская" открыли в Киеве после повреждений

Повреждена станция метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве станция метро "Лук’яновская", которая получила повреждения из-за вражеского обстрела, снова работает и принимает пассажиров. Там также временно закрыли один из выходов.

Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.

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Работа станции метро "Лук'яновская" в Киеве

Працівники Киевского метрополитена оперативно возобновили работу станции, убрали кассовый зал от осколков стекла и других строительных материалов, обеспечив безопасность и комфорт для пассажиров.

Разрушенный фасад станции. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пострадало здание McDonald's рядом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В настоящее время временно изменен вход и выход на станцию "Лук'яновская". Они открыты по направлению к торговому центру "Квадрат".

А вот выход в направлении ул. Юрия Ильенко временно останется закрытым из-за необходимости проведения дополнительных работ.

Напомним, Россия осуществила обстрел Киева утром, 18 января. Обломки сбитой ракеты повредили жилые дома, несколько автомобилей, выбили окна. Известно о трех погибших и трех пострадавших в результате атаки.

Кроме того, некоторые жители Киева остались без водоснабжения из-за повреждения трубопровода от атаки.