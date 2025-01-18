Метро "Лукьяновская" открыли в Киеве после повреждений

Станция метро "Лукьяновская" снова работает после обстрелов
В Киеве станция метро "Лук’яновская", которая получила повреждения из-за вражеского обстрела, снова работает и принимает пассажиров. Там также временно закрыли один из выходов.
Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.
Работа станции метро "Лук'яновская" в Киеве
Працівники Киевского метрополитена оперативно возобновили работу станции, убрали кассовый зал от осколков стекла и других строительных материалов, обеспечив безопасность и комфорт для пассажиров.
В настоящее время временно изменен вход и выход на станцию "Лук'яновская". Они открыты по направлению к торговому центру "Квадрат".
А вот выход в направлении ул. Юрия Ильенко временно останется закрытым из-за необходимости проведения дополнительных работ.
Напомним, Россия осуществила обстрел Киева утром, 18 января. Обломки сбитой ракеты повредили жилые дома, несколько автомобилей, выбили окна. Известно о трех погибших и трех пострадавших в результате атаки.
Кроме того, некоторые жители Киева остались без водоснабжения из-за повреждения трубопровода от атаки.
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