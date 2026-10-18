Взрывы в Киеве 18 октября — что известно

Убежище в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве только что, поздно вечером 18 октября, прогремели взрывы. Россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по столице, в результате чего в городе очень громко.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве 18 октября

"Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — говорилось в сообщении КГВА в Telegram в 22:58.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили, что существует угроза применения баллистических ракет с востока. Сразу после этого военные зафиксировали баллистические ракеты, летевшие на Киев и пролетевшие через Дарницу.

Уже в 23:00 в городе раздалась громкая серия взрывов.

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Обновлено в 23:25

"В Деснянском районе попадание, предварительно, в здание медицинского центра. В Днепровском — в нежилое здание. Экстренные службы направляются на места", — написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что киевские ТЭЦ после последних ударов РФ прекратили выработку электроэнергии. В то же время они не прекратили производство тепла.

Также мы писали, что, по словам депутата Киевского городского совета Аллы Шлапак, этой зимой в Киеве около 24 поврежденных в результате атак РФ домов не будут подключаться к отоплению.