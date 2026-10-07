Верховная Рада не планирует переезд из Киева из-за обстрелов — Стефанчук

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада не планирует переезжать из Киева из-за российских обстрелов. Парламент будет продолжать работать по адресу улица Грушевского, 5, пока это будет физически возможно.

Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке во время визита во Львов.

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Стефанчук рассказал о работе Рады

Руслан Стефанчук на вопрос журналистки Марты Байдаки о переезде из Киева ответил, что Верховная Рада работает по адресу на улице Грушевского с начала полномасштабного вторжения России.

"Моя позиция всегда была четкой и понятной. Парламент с первого дня войны, полномасштабного вторжения, работает по адресу на улице Грушевского. Мы не изменили это ни 24 февраля, ни в дальнейшем. И мы будем там проводить заседания до тех пор, пока это будет физически возможно. Потому что это требование регламента, и мы будем его соблюдать", — сказал он.

Руслан Стефанчук отметил, что в настоящее время главной задачей является обеспечение безопасных условий для работы народных депутатов, чтобы парламент мог продолжать выполнять свои функции, несмотря на угрозы безопасности.

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"Еще раз говорю: я очень заинтересован в том, чтобы народные депутаты поддержали эту инициативу и продолжили свою работу независимо от существующих условий безопасности. Но до тех пор, пока это будет позволять безопасность, до тех пор, пока это будет позволять обычная обстановка, мы будем делать все для того, чтобы парламент работал на улице Грушевского. Никаких экзотических выездов, перемещений не планируется", — сообщил председатель Верховной Рады.

На вопрос журналистки Новини.LIVE Марты Байдаки о возможном переносе работы парламента во Львов Стефанчук также ответил отрицательно.

"Вообще не планируется", — заявил Стефанчук.

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что столица подверглась жестокой атаке в ночь на 7 октября. Утром в жилом массиве Дарницкого района Киева обнаружили шокирующую находку — баллистическую ракету, которая упала, но не взорвалась. Опасный боеприпас оказался рядом с жилыми домами.

Мы писали, что сеть автомагазинов "АТЛ Автосервис" лишилась главного склада с запасами смазок и аккумуляторов в результате ночного российского обстрела Киева в ночь на 7 октября. В компании сообщили, что сотрудники не пострадали, а все автосервисы продолжают работать и принимать клиентов.