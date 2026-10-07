Верховна Рада не планує переїзд із Києва через обстріли - Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада не планує переїжджати з Києва через російські обстріли. Парламент продовжуватиме працювати на вулиці Грушевського, 5, доки це буде фізично можливо.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці під час візиту до Львова.

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Стефанчук розповів про роботу Ради

Руслан Стефанчук на питання журналістки Марти Байдаки про переїзд з Києва відповів, що Верховна Рада працює за адресою на Грушевського від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Моя позиція чітка і зрозуміла завжди. Парламент з першого дня війни, повномасштабного вторгнення, працює за адресою Грушевського. Ми не змінили це ні 24 лютого, ні в подальшому. І ми будемо там проводити засідання до тих пір, поки це буде можливо фізично. Тому що це вимога регламенту і ми будемо дотримуватись її", — сказав він.

Руслан Стефанчук зазначив, що наразі головним завданням є забезпечення безпечних умов для роботи народних депутатів, щоб парламент міг продовжувати виконувати свої функції попри безпекові загрози.

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"Ще раз кажу, я дуже зацікавлений, щоб народні депутати підтримували цю ініціативу і продовжили свою роботу незалежно від безпеки умов, які є. Але до тих пір, поки буде дозволяти безпека, до тих пір, поки буде дозволяти стандартний стан, ми будемо робити все для того, щоб парламент працював на Грушевському. Ніякі екзотичні виїзди, переміщення не плануються", — повідомив голова Верховної Ради.

На запитання журналістки Новини.LIVE Марти Байдаки про можливе перенесення роботи парламенту до Львова Стефанчук також відповів заперечно.

"Взагалі не планується", — заявив Стефанчук.

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