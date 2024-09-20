Поджоги автомобилей — в Киеве военные поймали поджигателей

Задержанные поджигатели автомобилей военных. Фото: t.me/rozvidka_noem

В Киеве военнослужащие, приехавшие в отпуск с фронта, неделю стерегли свой автомобиль и задержали двух поджигателей. Военные заявили, что они заберут злоумышленников на фронт, где они "испытают военную жизнь".



Об этом сообщил Telegram-канал "Разведка Ноем".

Что известно о поджигателях

Сообщается, что двое мужчин получили предложение легких денег и по заказу российских спецслужб они начали поджигать машины военным.

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Во время выполнения очередной "задачи" они попали в руки находившимся в отпуске бойцам. Теперь жители будут работать не в столице, а на передовой.

Задержание поджигателей автомобилей в Киеве. Фото: t.me/rozvidka_noem

"Ребята едут выполнять боевые задания. Абсолютно бесплатно. Никто их не будет унижать, не будет трогать или пытаться специально убить. Нет! Мы хотим, чтобы они на себе почувствовали, что такое военная жизнь, что такое окоп и что такое война", — отметили в сообщении.