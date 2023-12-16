Столичная полиция открыла дело за срезание дуба в память Романа Ратушного

Остатки срезанного столба. Фото: "Киевзеленстрой"

В Киеве полиция открыла дело за незаконное срезание неизвестными 12-летнего дуба, который посадили в память о столичном активисте и разведчике Романе Ратушном. Он погиб в июне 2022 года в Харьковской области.

Об этом сообщили в полиции, передает "Украинская правда".

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Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения).

Временно исполняющий обязанности начальника отдела коммуникации ГУНП в Киеве Дмитрий Грищенко отметил, что санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы.

По его словам, следствие продолжается. Больше информации полицейские смогут рассказать со временем.

Напомним, в Киеве неизвестные в ночь с 14 на 15 декабря срезали двенадцатилетний дуб, который был высажен в память о защитнике Украины Романе Ратушном. В результате инцидента осталась лишь небольшая прикорневая часть столба.

Также мы писали, что 9 июня 2022 Роман Ратушный погиб под Изюмом, не дожив до своего 25-го дня рождения меньше месяца. Кроме ОО "Сохраним Протасов Яр", 14 июня его гибель подтвердило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.