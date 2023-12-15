В Києві зрізали дуб, висаджений в пам'ять про захисника Романа Ратушного

Стовбур зрізаного дуба, посадженого на честь Романа Ратушного. Фото: Київзеленбуд

У Києві невідомі в ніч з 14 на 15 грудня зрізали дванадцятирічний дуб, який був висаджений в пам'ять про захисника України Романа Ратушного. Внаслідок інциденту залишилася лише невелика прикоренева частина стовбура.

Про це повідомляє "Київзеленбуд".

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Як зазначається, дерево було посаджене у Шевченківському районі столиці, на вулиці Січових Стрільців, 49.

"Дванадцятирічний дуб, наданий громадською організацією "Зберегти Квіти України", мав стати символом боротьби за незалежність України та живим нагадуванням про ціну нашої свободи", — йдеться в повідомленні.

Висаджений дуб. Джерело: "Київзеленбуд"

Комунальники додали, що їхні колеги з Шевченківського району Києва та небайдужі меценати вже звернулися в поліцію з проханням про встановлення та притягнення до відповідальності вандалів, які знищили дерево.

Залишки зрізаного стовбура. Джерело: "Київзеленбуд"

"Комунальне об’єднання закликає киян та гостей столиці бути свідомими та з повагою ставитися наших Героїв, які ціною власного життя наближають Україну до перемоги", — наголошують у "Київзеленбуді".

Джерело: "Київзеленбуд"

Нагадаємо, що раніше під КМДА відбувся мітинг, в якому кияни вимагали спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ. На це відреагував мер столиці Віталій Кличко, який запропонував мітингувальникам їхати на передову.