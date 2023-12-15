Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Києві зрізали дуб, висаджений в пам'ять про захисника Романа Ратушного arrow

В Києві зрізали дуб, висаджений в пам'ять про захисника Романа Ратушного

15 грудня 2023 20:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві зрізали дуб, висаджений в пам'ять про захисника Романа Ратушного
Стовбур зрізаного дуба, посадженого на честь Романа Ратушного. Фото: Київзеленбуд
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві невідомі в ніч з 14 на 15 грудня зрізали дванадцятирічний дуб, який був висаджений в пам'ять про захисника України Романа Ратушного. Внаслідок інциденту залишилася лише невелика прикоренева частина стовбура.

Про це повідомляє "Київзеленбуд".

Читайте також:

Знищення пам'ятного дерева

Як зазначається, дерево було посаджене у Шевченківському районі столиці, на вулиці Січових Стрільців, 49.

"Дванадцятирічний дуб, наданий громадською організацією "Зберегти Квіти України", мав стати символом боротьби за незалежність України та живим нагадуванням про ціну нашої свободи", — йдеться в повідомленні. 

В Києві зрізали дуб, висаджений в пам'ять про Романа Ратушного
Висаджений дуб. Джерело: "Київзеленбуд"

Комунальники додали, що їхні колеги з Шевченківського району Києва та небайдужі меценати вже звернулися в поліцію з проханням про встановлення та притягнення до відповідальності вандалів, які знищили дерево. 

В Києві зрізали дуб, висаджений в пам'ять про Романа Ратушного
Залишки зрізаного стовбура. Джерело: "Київзеленбуд"

"Комунальне об’єднання закликає киян та гостей столиці бути свідомими та з повагою ставитися наших Героїв, які ціною власного життя наближають Україну до перемоги", — наголошують у "Київзеленбуді". 

В Києві зрізали дуб, висаджений в пам'ять про Романа Ратушного
Джерело: "Київзеленбуд"

Нагадаємо, що раніше під КМДА відбувся мітинг, в якому кияни вимагали спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ. На це відреагував мер столиці Віталій Кличко, який запропонував мітингувальникам їхати на передову.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі