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Столична поліція відкрила справу за зрізання дуба у пам'ять Романа Ратушного

16 грудня 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Столична поліція відкрила справу за зрізання дуба у пам'ять Романа Ратушного
Залишки зрізаного стовбура. Фото: "Київзеленбуд"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві поліція відкрила справу за незаконне зрізання невідомими 12-річного дуба, який посадили у пам'ять про столичного активіста і розвідника Романа Ратушного. Він загинув у червні 2022 року в Харківській області.

Про це повідомили у поліції, передає "Українська правда".

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). 

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу комунікації ГУНП в місті Києві Дмитро Грищенко зазначив, що санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюрми.

За його словами, слідство триває. Більше інформації поліцейські зможуть розповісти згодом.

Нагадаємо, у Києві невідомі в ніч з 14 на 15 грудня зрізали дванадцятирічний дуб, який був висаджений в пам'ять про захисника України Романа Ратушного. Внаслідок інциденту залишилася лише невелика прикоренева частина стовбура.

Також ми писали, що 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув під Ізюмом, не доживши до свого 25-го дня народження менше ніж місяць. Окрім ГО "Збережемо Протасів Яр", 14 червня його загибель підтвердило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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