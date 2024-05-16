Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Столичная прокуратура требует вернуть городу земельные участки на Жуковом острове arrow

Столичная прокуратура требует вернуть городу земельные участки на Жуковом острове

16 мая 2024 15:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Столичная прокуратура требует вернуть городу земельные участки на Жуковом острове
Киевская городская прокуратура. Фото иллюстративное: Facebook/kyiv.gp.gov.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Прокуратура выступает с требованием вернуть находящиеся в пределах Киева земельные участки на Жуковом острове. Эти земельные участки расположены в пределах ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков" и относятся к землям водного и природно-заповедного фондов, строительство на которых запрещено законом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 16 мая.

Читайте также:

Материалы дела

Специализированная экологическая прокуратура через суд выступает с инициативой вернуть территориальному обществу города Киева земельные участки общей площадью 0,567 га, расположенные на Жуковом острове. Это решение было принято после обращения Департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета.

Столичная прокуратура требует вернуть городу земельные участки на Жуковом острове - фото 1
Участок, требуемый вернуть на баланс Киева. Киевская городская прокуратура / Telegram

Установлено, что в 2009 году Киевский горсовет передал ряд земельных участков на Столичном шоссе в частную собственность физическим лицам для строительства и обслуживания жилых домов и хозяйственных сооружений. Однако эти участки расположены на территории ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков" и отнесены к землям водного и природно-заповедного фондов, где строительство запрещено законом.

Столичная прокуратура требует вернуть городу земельные участки на Жуковом острове - фото 2
Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Напомним, правоохранители Службы безопасности Украины и полиции Киева задержали в столице чиновника Укрзализныци. Известно, что за деньги он обещал предпринимателю беспрепятственную передачу земли в аренду.

Ранее в Киеве СБУ задержала дельцов, предлагавших полковнику Службы безопасности 1 млн долларов взятки. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Киев
земля
закон
природа
Киевская область
прокуратура

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников