Столичная прокуратура требует вернуть городу земельные участки на Жуковом острове

Киевская городская прокуратура. Фото иллюстративное: Facebook/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура выступает с требованием вернуть находящиеся в пределах Киева земельные участки на Жуковом острове. Эти земельные участки расположены в пределах ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков" и относятся к землям водного и природно-заповедного фондов, строительство на которых запрещено законом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 16 мая.

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Специализированная экологическая прокуратура через суд выступает с инициативой вернуть территориальному обществу города Киева земельные участки общей площадью 0,567 га, расположенные на Жуковом острове. Это решение было принято после обращения Департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета.

Участок, требуемый вернуть на баланс Киева. Киевская городская прокуратура / Telegram

Установлено, что в 2009 году Киевский горсовет передал ряд земельных участков на Столичном шоссе в частную собственность физическим лицам для строительства и обслуживания жилых домов и хозяйственных сооружений. Однако эти участки расположены на территории ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков" и отнесены к землям водного и природно-заповедного фондов, где строительство запрещено законом.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Напомним, правоохранители Службы безопасности Украины и полиции Киева задержали в столице чиновника Укрзализныци. Известно, что за деньги он обещал предпринимателю беспрепятственную передачу земли в аренду.

Ранее в Киеве СБУ задержала дельцов, предлагавших полковнику Службы безопасности 1 млн долларов взятки. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.